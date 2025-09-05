UČENIK IZBO NASTAVNIKA U ŠKOLI: Policija hitno okružila zgradu, dramatične scene u Nemačkoj

U ESENU je trenutno u toku velika akcija policije i službi za hitne slučajeve. Naime, u jednoj stručnoj školi dogodio se napad nožem.

Foto: EPA

Mediji prenose da je jedan učenik nastavnika izbo nožem u školi u stomak.

Žrtva je zadobila teške povrede i hitno je prevezena u bolnicu.

Još uvek nije jasno da li je osoba životno ugrožena.

Počinilac je u bekstvu i trenutno nije jasno da li je napao i druge ljude.

Policija je okružila zgradu teško naoružanim policajcima u opremi za razbijanje demonstracija.

Policija moli ljude da izbegavaju mesto nesreće.

"Na licu mesta smo sa velikim brojem policajaca", rekao je portparol policije.

Očekuje se da će specijalne policijske jedinice, koje su upravo stigle, za nekoliko minuta pretražiti prostorije stručne škole, a policijski helikopter trenutno kruži oko kompleksa.

Za sada nije poznato kako je došlo do napada.

(Telegraf)