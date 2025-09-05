ZAVRŠNA poruka plenarne sednice Istočnog ekonomskog foruma, na kojoj je učestvovao predsednik Rusije Vladimir Putin, jeste ideja multipolarnosti, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

„Finalno izražavanje u bukvalnom i prenosnom smislu, kvintesencija – bila je reč multipolarnost“, rekla je Zaharova novinarima nakon sednice.

Ona je naglasila da je multipolarnost u ekonomskoj, političkoj i humanitarnoj dimenziji odgovor na mnoga pitanja i izazove.

„To su mogućnosti radi saradnje, a ne radi beskrajnih mahinacija, segregacije i drugih destruktivnih pojava“, dodala je Zaharova.

(Sputnjik)