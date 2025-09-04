"MAKRON NIJE DOBRODOŠAO U IZRAEL" Sar izneo jasan stav Tel Aviva zbog Francuske podrške Palestini

MINISTAR spoljnih poslova Izraela Gidon Sar pozvao je danas francuskog ministra spoljnih poslova Žan-Noel Baroa da Pariz odustane od plana da jednostrano prizna palestinsku državnost na septembarskom zasedanju Ujedinjenih nacija (UN), poručivši da francuski predsednik Emanuel Makron neće biti dobrodošao u posetu Izraelu sve dok takav potez bude aktuelan, saopšteno je iz Sarovog kabineta.

Foto: Profimedia

U telefonskom razgovoru, Sar je pozvao Baroa "da preispita francusku inicijativu za priznanje palestinske države" upozorivši da ona "podriva stabilnost na Bliskom istoku i šteti nacionalnim i bezbednosnim interesima Izraela", prenosi Tajms of Izrael.

"Izrael teži dobrim odnosima s Francuskom, ali Francuska mora poštovati stav Izraela kada su u pitanju stvari od suštinskog značaja za njegovu bezbednost i budućnost", rekao je Sar tokom razgovora.

Ministar spoljnih poslova Izraela je takođe rekao da bilo kakva poseta francuskog predsednika Emanuela Makrona Izraelu nije moguća sve dok Francuska nastavlja sa svojom inicijativom i naporima koji štete interesima Izraela.

Sinoć je izraelski javni emiter Kan preneo da je premijer Benjamin Netanijahu uslovio zahtevanu posetu Makrona ukidanjem inicijative za priznavanje Palestine što je Makron navodno odbio.

Makron je krajem jula najavio da će Francuska priznati Palestinu kao nezavisnu državu u septembru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, zbog teške situacije u Pojasu Gaze, nakon čega je takvu odluku najavilo još nekoliko zapadnih zemalja.



(Tanjug)