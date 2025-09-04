UMALO SKANDAL U PARLAMENTU : Sakriven telefon trebao da pusti eksplicitne snimke tokom Starmerovog govora
NEPRIKLADNI zvuci odnosa otkriveni su u memoriji telefona koji je tajno unet i sakriven u Donjem domu britanskog parlamenta da bi u određenom trenutku ometao govor premijera Kira Starmera, preneli su danas britanski mediji.
Pokrenuta je istraga o tome kako je telefon dospeo u britanski parlament i kako je postavljen blizu mesta sa kojeg britanski premijer odgovara na pitanja poslanika jer, kako navode nadležne službe, reč je o ozbiljnom kršenju parlamentarne bezbednosti, prenosi londonski dnevnik Tajms.
Telefon je bio postavljen blizu prednjih klupa i trebalo je da se aktivira i reprodukuje seksualno eksplicitan audio zapis dok britanski premijer Kir Starmer odgovara na pitanja Kemi Badenok, poslanice iz redova opozicione Konzervativne stranke.
Međutim, telefon je pronađen tokom rutinskog pregleda pre premijerovih odgovora, a pregledom snimaka sa bezbednosnih kamera nije pronađen jasan dokaz ko i kada postavio telefona.
- Izgleda da je to bila samo šala, ali moglo je biti mnogo gore, npr. nekakva eksplozivna naprava. Ne znamo kako je telefon dospeo tamo - izjavio je neimenovani pripadnik britanske službe bezbednosti.
(Pink)
