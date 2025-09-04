Svet

UMALO SKANDAL U PARLAMENTU : Sakriven telefon trebao da pusti eksplicitne snimke tokom Starmerovog govora

В.Н.

04. 09. 2025. u 20:03

NEPRIKLADNI zvuci odnosa otkriveni su u memoriji telefona koji je tajno unet i sakriven u Donjem domu britanskog parlamenta da bi u određenom trenutku ometao govor premijera Kira Starmera, preneli su danas britanski mediji.

УМАЛО СКАНДАЛ У ПАРЛАМЕНТУ : Сакривен телефон требао да пусти експлицитне снимке током Стармеровог говора

Foto: Profimedia

Pokrenuta je istraga o tome kako je telefon dospeo u britanski parlament i kako je postavljen blizu mesta sa kojeg britanski premijer odgovara na pitanja poslanika jer, kako navode nadležne službe, reč je o ozbiljnom kršenju parlamentarne bezbednosti, prenosi londonski dnevnik Tajms.

Telefon je bio postavljen blizu prednjih klupa i trebalo je da se aktivira i reprodukuje seksualno eksplicitan audio zapis dok britanski premijer Kir Starmer odgovara na pitanja Kemi Badenok, poslanice iz redova opozicione Konzervativne stranke.

Međutim, telefon je pronađen tokom rutinskog pregleda pre premijerovih odgovora, a pregledom snimaka sa bezbednosnih kamera nije pronađen jasan dokaz ko i kada postavio telefona.

- Izgleda da je to bila samo šala, ali moglo je biti mnogo gore, npr. nekakva eksplozivna naprava. Ne znamo kako je telefon dospeo tamo  - izjavio je neimenovani pripadnik britanske službe bezbednosti.

(Pink)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA