"OSTVARUJE SE PUTINOVA TEZA O NEIZBEŽNOM PRELASKU NA MULTIPOLARNOST" Kobjakov: Ruski predsednik pred našim očima to sprovodi u delo

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izneo je tezu o neizbežnom prelasku na multipolarnost još na Minhenskoj konferenciji, koja je šokirala zapadne lidere, a sada se pred našim očima sprovodi u delo, izjavio je savetnik ruskog predsednika i odgovorni sekretar za pripremu i održavanje Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku Anton Kobjakov.

Foto: EPA/Profimedia/ilustracija

Kobjakov je primetio da su zemlje globalne većine prihvatile izazov nekih zapadnih zemalja koje pretenduju na upravljanje svetom.

„U Pekingu i Tjenđinu su zemlje globalne većine faktički prihvatile izazov onog dela zapadnih zemalja koje pretenduju na globalno ‘upravljanje svetom’“, rekao je Kobjakov za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, lideri zemalja Globalnog juga na samitu u Kini odlučili su da svetom ne treba da vladaju samo Sjedinjene Američke Države i njihovi sateliti.

„Multipolarni svet su jednaka prava i jednake mogućnosti. U takvoj situaciji, svaki učesnik u globalnim procesima će ostvariti svoje mogućnosti“, istakao je Kobjakov.

Govoreći o rusko-američkim odnosima, Kobjakov je naveo da su Amerikanci blizu prihvatanja predloga ruskog predsednika da se paradigma promeni tako što će prvo poboljšati odnose sa Rusijom, a zatim razgovara o svim gorućim pitanjima i predsednik SAD Donald Tramp je počeo da se kreće tim putem.

On je dodao da su se predsednici Rusije i SAD Ruski dogovorili da približe svoje stavove.

„(Istočni ekonomski forum) se održava posle veoma važnih događaja, kada su se naš predsednik i predsednik Tramp složili da približe svoje stavove, faktički poboljšavajući odnose“, zaključio je Kobjakov.

Pregovori predsednika Rusije i SAD održani su 15. avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci.

Predsednik Rusije Vladimir Putin završio je u sredu četvorodnevnu posetu Kini. Ruski lider prisustvovao je samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) i 80. godišnjici pobede nad japanskim militarizmom i završetka Drugog svetskog rata, a održao je i niz bilateralnih kontakata sa svetskim liderima.

Deseti Istočni ekonomski forum održava se od 3. do 6. septembra u Vladivostoku. Glavna tema ovogodišnjeg Istočnog ekonomskog foruma je „Daleki istok – saradnja za mir i prosperitet“. Agencija RIA Novosti je generalni medijski partner foruma.

(Sputnjik)