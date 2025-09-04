POKRENUTA ISTRAGA: Uhapšen urednik sajta na kom su objavljene fotogrfije Đorđe Meloni

ITALIJANSKA policija i tužioci pokrenuli su istragu protiv pornografskog sajta koji je objavljivao seksualizovane fotografije italijanskih političarki, među kojima je i premijerka Đorđa Meloni, preneo je Politiko.

Foto: Printskrin Youtube/ Rai

Prethodno, u utorak, uhapšen je Viktor Vitielo, muškarac odgovoran za uređivanje tog sajta, i to po prijavi gradonačelnice Firence Sare Funaro, jedne od žrtava.

Premijerka Meloni, koja je i sama bila meta sajta, osudila je ovakve aktivnosti, navodeći da je to manifestacija seksizma.

Fotografije su snimljene bez pristanka sa naloga na društvenim mrežama, javnih izvora i naloga OnlyFans, a zatim su izmenjene kako bi se istakli intimni delovi tela ili prikazale žene u seksualnim pozama.

Jedna žrtva je rekla da je sajt tražio do 1.000 evra mesečno od žrtava da bi uklonio slike, navodi Politiko.

Tužioci u Firenci su pokrenuli istragu nakon što se nekoliko političara levog centra žalilo policijskoj upravi zbog sajber kriminala.

Stotine žena su sada podnele prijave

Sajt je imao više od 700.000 pretplatnika pre nego što je zatvoren prošle nedelje.

Prema planovima tužilaca, istraga će postati deo masovne istrage o pornografskim sajtovima iz osvete, uključujući Fejsbuk grupu pod nazivom "Mia Moglie", u kojoj su muškarci delili intimne slike svojih žena i partnerki na mreži.

(Tanjug)

