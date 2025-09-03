URUŠILA SE PLANINA, VERUJE SE DA IMA PREKO HILJADU MRTVIH: Pronađen samo jedan preživeli, spasioci su na terenu (FOTO/VIDEO)

NAKON razornog klizišta u Sudanu, gde se planina bukvalno urušila, strahuje se da je život izgubilo preko 1.000 ljudi, dok je potvrđen samo jedan preživeli. Spasioci i dalje izvlače tela iz ruševina u veoma teškim uslovima.

Sudan Liberation Movement/Army via AP

- Do sada smo uspeli da izvučemo devet tela - rekao je Abdul Hafiz Ali, šef Koordinacionog saveta za hitne situacije u Tavili i Džebel Mari, prenosi Bi-Bi-Si.

Jaka kiša pogodila je Sudan u nedelju koja je, prema proceni UN, odnela najmanje 370 života i uništila selo Tarsin u zapadnom Darfuru.

Oružana grupa koja kontroliše tu oblast saopštila je da je 1.000 ljudi poginulo i pozvala je na hitnu pomoć.

كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.

الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe — Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025

Trka sa vremenom u potrazi za preživelima nakon klizišta u Sudanu koje je ubilo stotine

Jedan svedok je izjavio za "Sudan Lifeline“ da su mnogi članovi njegove porodice i dalje nisu pronađeni.

- Do sada su mi potvrdili smrt dvojice rođaka, svog ujaka i njegovog unuka. Ostali članovi porodice se i dalje vode kao nestali - rekao je Ahmed Abdel Madžid, koji živi u Ugandi ali je poreklom iz Tarsina i ostaje u kontaktu sa lokalnim stanovništvom iz pogođene oblasti.

- Tela su i dalje zakopana pod ruševinama - dodao je, navodeći da se spasilački timovi muče da ih pronađu zbog "ogromnih kamenih blokova i blata koji pokrivaju područje".

Početnu procenu broja žrtava iznela je grupa koja kontroliše područje planina Mara, Sudanski oslobodilački pokret/vojska (SLM/A), navodeći da je moguće da je poginulo 1.000 ljudi.

Zamenik humanitarnog koordinatora UN-a za Sudan, Antoan Žerar, rekao je da je teško utvrditi tačan broj žrtava jer je područje teško dostupno.

- Ljudi na terenu su potvrdili broj žrtava. Imamo civilnu vlast tamo, i oni procenjuju da je više od 1.000 ljudi mrtvo, ili su bar pod blatom - rekao je Abdel Vahid Mohamed el-Nur.

On je takođe pozvao na hitnu humanitarnu pomoć – poput medicinskih zaliha i hrane – kao i na urgentne spasilačke napore.

Govoreći za AFP u sredu ujutro, portparol SLM/A rekao je da je do sada pronađeno 100 tela.

