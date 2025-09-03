URUŠILA SE PLANINA, VERUJE SE DA IMA PREKO HILJADU MRTVIH: Pronađen samo jedan preživeli, spasioci su na terenu (FOTO/VIDEO)
NAKON razornog klizišta u Sudanu, gde se planina bukvalno urušila, strahuje se da je život izgubilo preko 1.000 ljudi, dok je potvrđen samo jedan preživeli. Spasioci i dalje izvlače tela iz ruševina u veoma teškim uslovima.
- Do sada smo uspeli da izvučemo devet tela - rekao je Abdul Hafiz Ali, šef Koordinacionog saveta za hitne situacije u Tavili i Džebel Mari, prenosi Bi-Bi-Si.
Jaka kiša pogodila je Sudan u nedelju koja je, prema proceni UN, odnela najmanje 370 života i uništila selo Tarsin u zapadnom Darfuru.
Oružana grupa koja kontroliše tu oblast saopštila je da je 1.000 ljudi poginulo i pozvala je na hitnu pomoć.
Trka sa vremenom u potrazi za preživelima nakon klizišta u Sudanu koje je ubilo stotine
Jedan svedok je izjavio za "Sudan Lifeline“ da su mnogi članovi njegove porodice i dalje nisu pronađeni.
- Do sada su mi potvrdili smrt dvojice rođaka, svog ujaka i njegovog unuka. Ostali članovi porodice se i dalje vode kao nestali - rekao je Ahmed Abdel Madžid, koji živi u Ugandi ali je poreklom iz Tarsina i ostaje u kontaktu sa lokalnim stanovništvom iz pogođene oblasti.
- Tela su i dalje zakopana pod ruševinama - dodao je, navodeći da se spasilački timovi muče da ih pronađu zbog "ogromnih kamenih blokova i blata koji pokrivaju područje".
Početnu procenu broja žrtava iznela je grupa koja kontroliše područje planina Mara, Sudanski oslobodilački pokret/vojska (SLM/A), navodeći da je moguće da je poginulo 1.000 ljudi.
Zamenik humanitarnog koordinatora UN-a za Sudan, Antoan Žerar, rekao je da je teško utvrditi tačan broj žrtava jer je područje teško dostupno.
- Ljudi na terenu su potvrdili broj žrtava. Imamo civilnu vlast tamo, i oni procenjuju da je više od 1.000 ljudi mrtvo, ili su bar pod blatom - rekao je Abdel Vahid Mohamed el-Nur.
On je takođe pozvao na hitnu humanitarnu pomoć – poput medicinskih zaliha i hrane – kao i na urgentne spasilačke napore.
Govoreći za AFP u sredu ujutro, portparol SLM/A rekao je da je do sada pronađeno 100 tela.
(Bi-Bi-Si
