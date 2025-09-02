FRANCUSKA IZDALA NALOG ZA HAPŠENJE ASADA: Na listi još šest bivših zvaničnika Sirije
FRANCUSKA je danas izdala naloge za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada i šest drugih bivših zvaničnika zbog bombardovanja sirijskog grada Homsa 2012. godine, u kojem su poginula dva novinara, saopštili su danas advokati.
Mari Kolvin (56), Amerikanka koja je radila za britanski list "Sandej tajms", i francuski fotograf Remi Ohlik (28) poginuli su 22. februara 2012. godine u eksploziji u istočnom gradu Homsu, koju francusko pravosuđe istražuje kao potencijalni zločin protiv čovečnosti, kao i ratni zločin, prenosi Frans 24.
Asad je sa porodicom otišao u Rusiju nakon što su ga teroristi svrgnuli krajem 2024. godine, iako njegovo tačno mesto boravka nije potvrđeno.
