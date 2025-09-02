Svet

FRANCUSKA IZDALA NALOG ZA HAPŠENJE ASADA: Na listi još šest bivših zvaničnika Sirije

Novosti online

02. 09. 2025. u 21:00

FRANCUSKA je danas izdala naloge za hapšenje svrgnutog sirijskog predsednika Bašara el Asada i šest drugih bivših zvaničnika zbog bombardovanja sirijskog grada Homsa 2012. godine, u kojem su poginula dva novinara, saopštili su danas advokati.

ФРАНЦУСКА ИЗДАЛА НАЛОГ ЗА ХАПШЕЊЕ АСАДА: На листи још шест бивших званичника Сирије

Foto: Tanjug/AP

Mari Kolvin (56), Amerikanka koja je radila za britanski list "Sandej tajms", i francuski fotograf Remi Ohlik (28) poginuli su 22. februara 2012. godine u eksploziji u istočnom gradu Homsu, koju francusko pravosuđe istražuje kao potencijalni zločin protiv čovečnosti, kao i ratni zločin, prenosi Frans 24.

Asad je sa porodicom otišao u Rusiju nakon što su ga teroristi svrgnuli krajem 2024. godine, iako njegovo tačno mesto boravka nije potvrđeno.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum