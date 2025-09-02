HUTI NAPALI BROD U SEVERNOM DELU CRVENOG MORA? Plovilo povezano sa Izraelom

JEMENSKA militantna grupa Huti, povezana sa Iranom, saopštila je danas da je napala brod u severnom delu Crvenog mora sa dva drona i jednom raketom zbog veze tog broda sa Izraelom.

Foto printskrin /telegram RVvoenkor

Grupa nije saopštila kada se napad dogodio, niti je bilo neposredne potvrde napada iz pomorskih izvora, prenosi Rojters.

-Jemenske oružane snage su sprovele zajedničku vojnu operaciju usmerenu na brod zbog kršenja odluke (Huta) o zabrani ulaska u luke okupirane Palestine, rekao je portparol Huta.

Huti su u nedelju napali izraelski tanker "Skarlet Rej" blizu saudijske luke Janbu na Crvenom moru, u retkom napadu kod saudijske obale.

Izraelske snage su prošlog četvrtka usmrtile premijera jemenske vlade koju vode Huti i nekoliko drugih ministara u napadu na prestonicu Sanu, što je prvi takav napad u kojem su ubijeni visoki zvaničnici.

Huti su od 2023. godine pokrenuli brojne napade na brodove u Crvenom moru za koje smatraju da su povezani sa Izraelom u, kako kažu, solidarnosti sa Palestincima u izraelskom ratu protiv Gaze.

(Tanjug)

