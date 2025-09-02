HAOS U MARSEJU: Policija likvidirala muškarca koji je nožem povredio četiri osobe
POLICIJA u Marseju ubila je napadača koji je nožem povredio nekoliko osoba u hotelu, preneli su danas francuski mediji.
Napadač, državljanin Tunisa koji je bio pod sudskim nadzorom, napao je najmanje četiri osobe u hotelu u centru grada pre nego što su ga neutralisali policajci kojima je pretio, prenosi Figaro.
Pariski dnevnik navodi da je došlo do sukoba između napadača i osoblja hotela zbog neplaćene stanarine u hotelu.
Osumnjičeni je napao četiri osobe, uključujući upravnika hotela i jednog gosta, pre nego što je izašao na ulicu i pretio pripdnicima granične policije.
Policajci su najpre upotrebili elektrošoker, a onda su napadača likvidirali dok je deklamovao stihove iz Kurana.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)