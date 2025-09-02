Svet

HAOS U MARSEJU: Policija likvidirala muškarca koji je nožem povredio četiri osobe

02. 09. 2025. u 18:08

POLICIJA u Marseju ubila je napadača koji je nožem povredio nekoliko osoba u hotelu, preneli su danas francuski mediji.

Napadač, državljanin Tunisa koji je bio pod sudskim nadzorom, napao je najmanje četiri osobe u hotelu u centru grada pre nego što su ga neutralisali policajci kojima je pretio, prenosi Figaro.

Pariski dnevnik navodi da je došlo do sukoba između napadača i osoblja hotela zbog neplaćene stanarine u hotelu.

Osumnjičeni je napao četiri osobe, uključujući upravnika hotela i jednog gosta, pre nego što je izašao na ulicu i pretio pripdnicima granične policije.

Policajci su najpre upotrebili elektrošoker, a onda su napadača likvidirali dok je deklamovao stihove iz Kurana.

(Tanjug)

