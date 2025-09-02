Svet

NATO SE HITNO OGLASIO ZBOG INCIDENTA NAD BALKANOM: Ozbiljno smo to shvatili...

Марија Стевановић
Marija Stevanović

02. 09. 2025. u 12:43

NATO shvata ometanje GPS signala veoma ozbiljno, a Alijansa neprekidno radi kako bi sprečila ometanje i osigurala da se to više ne ponovi, rekao je danas generalni sekretar NATO Mark Rute.

НАТО СЕ ХИТНО ОГЛАСИО ЗБОГ ИНЦИДЕНТА НАД БАЛКАНОМ: Озбиљно смо то схватили...

Foto: Profimedia

On je to rekao nakon ometanja GPS signala aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na putu ka Bugarskoj, prenosi Rojters.

Bugarska vlada je saopštila da je GPS signal izgubljen dok je avion Fon der Lajen prilazio Plovdivu na jugu Bugarske, što je nateralo kontrolore letenja da pređu na kopnene navigacione sisteme kako bi osigurali bezbedno sletanje.

Incident se dogodio dok je Fon der Lajen bila na četvorodnevnoj turneji po državama članicama EU koje se graniče sa Rusijom.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U