NATO SE HITNO OGLASIO ZBOG INCIDENTA NAD BALKANOM: Ozbiljno smo to shvatili...
NATO shvata ometanje GPS signala veoma ozbiljno, a Alijansa neprekidno radi kako bi sprečila ometanje i osigurala da se to više ne ponovi, rekao je danas generalni sekretar NATO Mark Rute.
On je to rekao nakon ometanja GPS signala aviona u kojem se nalazila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na putu ka Bugarskoj, prenosi Rojters.
Bugarska vlada je saopštila da je GPS signal izgubljen dok je avion Fon der Lajen prilazio Plovdivu na jugu Bugarske, što je nateralo kontrolore letenja da pređu na kopnene navigacione sisteme kako bi osigurali bezbedno sletanje.
Incident se dogodio dok je Fon der Lajen bila na četvorodnevnoj turneji po državama članicama EU koje se graniče sa Rusijom.
(Tanjug)
