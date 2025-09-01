NAJTRAŽENIJI NA GUGLU "Gde je nestao Donald Tramp?" Predsednik: Mediji polude ako me nema 24 sata
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "nikada nije bio u boljoj formi", nakon što su se tokom vikenda pojavile glasine o njegovom zdravstvenom stanju zbog privremenog povlačenja iz javnosti.
-Nikada se nisam bolje osećao u životu, napisao je Tramp u objavi kojom je odgovorio na komentare jednog korisnika koji je ismevao fizičko stanje bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, dodajući da "mediji polude ako se Tramp ne pojavi 24 sata".
Spekulacije su se pojavile jer Tramp nije viđen javno od sredine prošle nedelje, a raspored mu je bio prazan tokom vikenda, prenosi Independent.
Dodatnu pažnju izazvala je i izjava potpredsednika SAD Džej-Dija Vensa za USA Today u kojoj je rekao da je "spreman da preuzme predsedničku funkciju u slučaju tragedije", ali i da je Tramp "u izuzetno dobrom zdravstvenom stanju".
U subotu su pitanja poput "Gde je Donald Tramp?" bila među najtraženijim pojmovima na Guglu, a tema je bila i u trendu na mreži X.
Ipak, Tramp je potom fotografisan kako ide ka svom golf terenu u Virdžiniji, a proteklog vikenda objavio je desetine postova na svojoj društvenoj mreži, uključujući tvrdnje da je Vašington sada "zona bez kriminala", poziv da se ukinulo glasanje poštom, ali i bizaran napad na radnika Bele kuće zbog navodne štete u Ružičnjaku, navodi britanski list.
Ranije ove godine, pojavile su se fotografije natečenih članaka i modrica na njegovim rukama, što je izazvalo dodatne sumnje o zdravlju predsednika.
Bela kuća je u julu potvrdila da je Trampu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, uobičajeno stanje kod starijih osoba koje otežava protok krvi iz nogu ka srcu.
Tramp, koji sada ima 79 godina, planira da se kandiduje za još jedan mandat 2028. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP: Nikada se nisam bolje osećao nego sada
01. 09. 2025. u 15:21
NEVEROVATNO: Tramp se posvađao sa premijerom Indije?
30. 08. 2025. u 20:50
BRITANSKI MEDIJI: Tramp razmatra slanje američkih privatnih vojski u Ukrajinu
30. 08. 2025. u 22:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)