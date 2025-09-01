NAJTRAŽENIJI NA GUGLU "Gde je nestao Donald Tramp?" Predsednik: Mediji polude ako me nema 24 sata

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da "nikada nije bio u boljoj formi", nakon što su se tokom vikenda pojavile glasine o njegovom zdravstvenom stanju zbog privremenog povlačenja iz javnosti.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

-Nikada se nisam bolje osećao u životu, napisao je Tramp u objavi kojom je odgovorio na komentare jednog korisnika koji je ismevao fizičko stanje bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, dodajući da "mediji polude ako se Tramp ne pojavi 24 sata".

Spekulacije su se pojavile jer Tramp nije viđen javno od sredine prošle nedelje, a raspored mu je bio prazan tokom vikenda, prenosi Independent.

Dodatnu pažnju izazvala je i izjava potpredsednika SAD Džej-Dija Vensa za USA Today u kojoj je rekao da je "spreman da preuzme predsedničku funkciju u slučaju tragedije", ali i da je Tramp "u izuzetno dobrom zdravstvenom stanju".

U subotu su pitanja poput "Gde je Donald Tramp?" bila među najtraženijim pojmovima na Guglu, a tema je bila i u trendu na mreži X.

Ipak, Tramp je potom fotografisan kako ide ka svom golf terenu u Virdžiniji, a proteklog vikenda objavio je desetine postova na svojoj društvenoj mreži, uključujući tvrdnje da je Vašington sada "zona bez kriminala", poziv da se ukinulo glasanje poštom, ali i bizaran napad na radnika Bele kuće zbog navodne štete u Ružičnjaku, navodi britanski list.

Ranije ove godine, pojavile su se fotografije natečenih članaka i modrica na njegovim rukama, što je izazvalo dodatne sumnje o zdravlju predsednika.

Bela kuća je u julu potvrdila da je Trampu dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, uobičajeno stanje kod starijih osoba koje otežava protok krvi iz nogu ka srcu.

Tramp, koji sada ima 79 godina, planira da se kandiduje za još jedan mandat 2028. godine.

(Tanjug)

