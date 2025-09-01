ZLOČIN JE PAŽLJIVO PRIPREMLJEN: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo ukrajinskog ektremiste i političara Parubija
OSUMNjIČENI za ubistvo bivšeg predsednika ukrajinske Vrhovne rade Andreja Parubija uhapšen je danas u Hmeljnickoj oblasti, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.
-Za sada nema mnogo detalja. Reći ću samo da je zločin pažljivo pripremljen. Proučili smo raspored putovanja ubijenog, postavljena je ruta i osmišljen je plan bekstva, rekao je Klimenko, javlja Ukrinform.
On je rekao da su policija i službenici državne bezbednosti za samo 36 sati priveli osumnjičenog.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da je obavešten o hašpšenju osumnjičenog.
-Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko i šef Službe bezbednosti Ukrajine Vasil Maljuk upravo su izvestili o pritvaranju osumnjičenog za ubistvo Andrija Parubija. Potrebne istražne radnje su u toku, napisao je Zelenski na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.
On je istakao da je izdao nalog da se sve dostupne informacije javno saopšte.
Nepoznati napadač je juče u Lavovu ispalio osam hitaca na Parubija, koj je na licu mesta podlegao povredama.
Pozivajući se na neimenovane izvore u agencijama za sprovođenje zakona novinar Vitalij Glagola je objavio na svom Telegram kanalu da je političara ubila osoba prerušena u kurira službe za dostavu hrane "Glovo".
(Tanjug)
