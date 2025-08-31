ŠOS: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali
RUSKI predsednik Vladimir Putin stigao je u kongresni centar gde danas počinje samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Ruskog lidera je dočekao predsednik Kine Si Đinping sa suprugom.
Kineski lider je organizovao svečani prijem za šefove delegacija.
Događaji na samitu održavaju se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Meiđiang u Tjenđinu, Kina.
Zvanični program počeće 1. septembra kada će kineski lider zvanično poželeti dobrodošlicu kolegama iz zemalja članica ŠOS-a. Zatim će se održati sastanak Saveta šefova država, na kojem će biti sumirani rezultati aktivnosti ŠOS-a za 2024-2025. godinu, razmotrena pitanja jačanja udruženja, njegove neophodne modernizacije, unapređenja saradnje u oblastima politike, bezbednosti, ekonomije i humanitarnih veza, kao i aktuelni međunarodni problemi.
Oko 20 dokumenata biće podneto na usvajanje liderima.
Na samit u Tjenđinu pozvani su šefovi zemalja članica ŠOS-a, zemalja posmatrača (Mongolija), partnera u dijalogu (Azerbejdžan, Jermenija, Egipat, Kambodža, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Turska) i Turkmenistana kao gosta predsedavajuće strane.
