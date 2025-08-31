ŠOS: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali

Košarkaška reprezentacija Srbije je pobedila Letoniju u 3. kolu Evrobasketa u vrlo burnoj utakmici. Odsustvo povređenog kapitena Bogdana Bogdanovića jeste oslabilo "orlove", zabrinila je sve i povreda Nikole Jokića, ali je upravo on i vodio našu nacionalnu selekciju do novog uspeha - konačan rezultat glasio je 84:80 i to pred dan odmora koji će dosad nepobeđeni "orlovi" imati u nedelju. Oni potom igraju u ponedeljak od 20.15 protiv Češke, a prvu rundu šampionata završavaju derbijem protiv Turske, u istom terminu.