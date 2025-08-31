Svet

ŠOS: Putina dočekali Si i Kaljinka u kongresnoj sali

Novosti online

31. 08. 2025. u 14:09

RUSKI predsednik Vladimir Putin stigao je u kongresni centar gde danas počinje samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Ruskog lidera je dočekao predsednik Kine Si Đinping sa suprugom.

ШОС: Путина дочекали Си и Каљинка у конгресној сали

Foto: Profimedia


Dva lidera su obavili kratak razgovor neposredno pre zajedničkog fotografisanja.

Kineski lider je organizovao svečani prijem za šefove delegacija.

Događaji na samitu održavaju se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Meiđiang u Tjenđinu, Kina.

Zvanični program počeće 1. septembra kada će kineski lider zvanično poželeti dobrodošlicu kolegama iz zemalja članica ŠOS-a. Zatim će se održati sastanak Saveta šefova država, na kojem će biti sumirani rezultati aktivnosti ŠOS-a za 2024-2025. godinu, razmotrena pitanja jačanja udruženja, njegove neophodne modernizacije, unapređenja saradnje u oblastima politike, bezbednosti, ekonomije i humanitarnih veza, kao i aktuelni međunarodni problemi.

Oko 20 dokumenata biće podneto na usvajanje liderima.

Na samit u Tjenđinu pozvani su šefovi zemalja članica ŠOS-a, zemalja posmatrača (Mongolija), partnera u dijalogu (Azerbejdžan, Jermenija, Egipat, Kambodža, Maldivi, Mjanmar, Nepal, Turska) i Turkmenistana kao gosta predsedavajuće strane.

(Sputnjik)

