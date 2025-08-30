AMERIČKI MEDIJI TVRDE: Bela kuća smatra da pojedini evropski lideri sprečavaju mir u Ukrajini
VISOKI zvaničnici Bele kuće smatraju da pojedini evropski lideri ometaju proces ukrajinskog regulisanja, piše portal Aksios.
„Visoki predstavnici Bele kuće smatraju da neki evropski lideri javno podržavaju napore Trampa“, navodi portal, dodajući da istovremeno, doduše ne i javno, ti isti lideri „pokušavaju da ponište napredak postignut na samitu Rusije i SAD na Aljasci“.
U Beloj kući smatraju da evropski lideri vrše pritisak na Ukrajinu u vezi sa mogućim teritorijalnim dogovorima, a portal tu poziciju naziva „nerealističnom“.
Kako se navodi, Bela kuća je zatražila od Ministarstva finansija da dostavi spisak mogućih sankcija koje bi Evropa mogla uvesti protiv Rusije.
(Sputnjik)
