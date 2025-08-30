AMERIČKI MEDIJI TVRDE: Bela kuća smatra da pojedini evropski lideri sprečavaju mir u Ukrajini

VISOKI zvaničnici Bele kuće smatraju da pojedini evropski lideri ometaju proces ukrajinskog regulisanja, piše portal Aksios.

Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

„Visoki predstavnici Bele kuće smatraju da neki evropski lideri javno podržavaju napore Trampa“, navodi portal, dodajući da istovremeno, doduše ne i javno, ti isti lideri „pokušavaju da ponište napredak postignut na samitu Rusije i SAD na Aljasci“.

U Beloj kući smatraju da evropski lideri vrše pritisak na Ukrajinu u vezi sa mogućim teritorijalnim dogovorima, a portal tu poziciju naziva „nerealističnom“.

Kako se navodi, Bela kuća je zatražila od Ministarstva finansija da dostavi spisak mogućih sankcija koje bi Evropa mogla uvesti protiv Rusije.

(Sputnjik)

