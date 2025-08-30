AMERIČKI SUD PROGLASIO TRAMPOVE CARINE NEZAKONITIM: Da li ostaju na snazi?

AMERIČKI apelacioni sud utvrdio je da je većina sveobuhvatnih carina Trampove administracije nezakonita, ali je pristao da ih ostavi na snazi dok Bela kuća najavljuje žalbu Vrhovnom sudu.

Sud je u presudi donetoj u petak potvrdio odluku kojom je utvrđeno da mnoge od nametnutih carina prekoračuju Trampova predsednička ovlašćenja. Međutim, veće se složilo da ne sprovodi presudu do 14. oktobra kako bi administraciji dalo vremena da se žali.

Američki sud za međunarodnu trgovinu presudio je u maju, u slučaju koji su prvobitno pokrenula američka preduzeća oštećena carinama, da Tramp nije imao ovlašćenje da koristi zakon o vanrednim ekonomskim ovlašćenjima za uvođenje mera bez izričite saglasnosti Kongresa.

Većina u Apelacionom sudu SAD složila se sa ovom presudom, navevši da nisu uočili "jasno ovlašćenje Kongresa" dato Trampovoj administraciji da koristi opravdanja poput uvoza fentanila preko granica SAD kako bi nametnula široke trgovinske mere zemljama, uključujući Kanadu i Kinu, putem niza izvršnih naredbi.

Ova odluka pogađa srž jedne od osnovnih politika Trampove Bele kuće i, ako je potvrdi Vrhovni sud, mogla bi da iskomplikuje nekoliko trgovinskih sporazuma koje su SAD pregovarale sa zemljama koje žele da smanje svoju izloženost visokim carinama, objašnjava "Fajnenšel tajms".

Ako se carine koje je Tramp postavio na osnovu vanrednih ovlašćenja definitivno ukinu, to bi takođe sprečilo SAD da ostvare stotine milijardi dolara prihoda na koje su računale kako bi ograničile budžetski udar od svojih sveobuhvatnih smanjenja poreza.

Slučaj se ne bavi sektorskim tarifama nametnutim na proizvode poput čelika i automobila, koje su bile zasnovane na različitim trgovinskim zakonima.

U objavi na društvenim mrežama ubrzo nakon što je naredba izdata, Tramp je naglasio da carine ostaju na snazi i tvrdio da je apelacioni sud "veoma stranački".

"Ako se dozvoli da se nastavi, ova odluka bi bukvalno uništila Sjedinjene Američke Države. Na početku ovog vikenda za Praznik rada, svi bismo trebali da zapamtimo da su carine najbolji alat za pomoć našim radnicima i podršku kompanijama koje proizvode odlične proizvode proizvedene u Americi."

Tramp je takođe potvrdio da će se administracija žaliti na odluku Vrhovnom sudu, pozivajući sudije da "pomognu" da njegove MAGA mere ostanu na snazi.

