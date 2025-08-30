RUSKI „ISKANDERI“ I „KALIBRI“ RAZARAJU VOJNE INSTALACIJE UKRAJINE: pogođen „Južmaš“ u Dnjepru, aerodromi i vojna industrija u plamenu (VIDEO)

U NOĆI između 29. i 30. avgusta 2025. godine, ruske oružane snage izvele su jednu od najmasovnijih kombinovanih operacija od početka sukoba, gađajući vojne i industrijske ciljeve širom Ukrajine.

Napadi, koji su trajali satima, obuhvatili su strateške centre od Dnjepra i Kijeva do aerodroma u Žitomiru, Hmelnickoj oblasti i Volinju, dok su ukrajinske protivvazdušne jedinice imale ograničene mogućnosti da odgovore na koordinisane udare dronova, krstarećih i balističkih raketa.

POGOĐEN „JUŽMAŠ“ – SRCE UKRAJINSKE RAKETNE INDUSTRIJE

Jedan od glavnih ciljeva operacije bio je „Južmaš“, strateško preduzeće u Dnjepru poznato po proizvodnji raketne tehnologije i ključnim komponentama za ukrajinske sisteme dalekometnog naoružanja. Prema izveštajima portala Voennoe Obozrenie i satelitskim podacima NASA-e, napadi su izazvali požare u više delova kompleksa, uključujući skladišta i prostorije konstruktorskog biroa. Svedoci iz Dnjepra navode da je grad bio pod uzbunom gotovo celu noć, a gust crni dim mogao se videti kilometrima daleko.

Napad na „Južmaš“ nije bio prvi – ovo preduzeće već je ranije bilo meta balističkih proba, uključujući i raketu srednjeg dometa „Orehovik“. Međutim, intenzitet poslednjeg udara ukazuje na nameru ruskih snaga da trajno onesposobe kapacitete za proizvodnju i održavanje ukrajinskih raketnih sistema, posebno krstareće rakete „Neptun“ i drugih projekata koje Kijev razvija uz podršku zapadnih partnera.

MASOVNI KOMBINOVANI NAPADI

Operacija je započela talasom napada bespilotnim letelicama tipa „Geranj-2“, koje su, prema vojnim izvorima, imale zadatak da zasićenjem oslabe i probiju ukrajinske PVO sisteme. Nakon toga usledili su precizni udari raketama „Iskander-M“ i „Iskander-K“, kao i krstarećim raketama „Kalibr“ i H-101, koje su lansirali strateški bombarderi Tu-95MS i Tu-160. Procene ukazuju da je tokom samo jedne noći upotrebljeno više od 100 dronova i nekoliko desetina raketa različitih tipova.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, pored „Južmaša“, pogođeni su i Pavlogradski hemijski i mehanički zavod – ključni centri za skladištenje čvrstog goriva za rakete i održavanje vojne tehnike. Ovi udari izazvali su sekundarne eksplozije i višesatne požare, dok su lokalne vlasti pozvale stanovništvo da izbegava područja pogođena napadima zbog rizika od zagađenja i naknadnih detonacija.

AERODROMI I LOGISTIČKA INFRASTRUKTURA NA UDARU

Ruske snage fokusirale su se i na vojnu avijaciju i logistiku. Aerodromi Ozjornoe u Žitomirskoj oblasti, Starokonstantinov u Hmelnickoj oblasti i aerodrom u Lucku u Volinskoj oblasti bili su meta krstarećih raketa, što je, prema nezvaničnim podacima, prouzrokovalo ozbiljna oštećenja na pisti i infrastrukturnim objektima.

U Kijevskoj oblasti pogođena je železnička mreža koja se koristi za transport municije i vojne opreme ka istočnim frontovima. Prekid železničkog saobraćaja izazvao je značajna kašnjenja u isporuci opreme i municije, što bi, prema vojno-analitičkim procenama, moglo imati neposredne posledice na sposobnost ukrajinskih trupa da odgovore na pritiske na frontu.

PONAVLjANjE UDARA I REAKCIJA JAVNOSTI

Pored Dnjepra i Kijeva, raketni i dron udari zabeleženi su i u Žitomirskoj, Čerkaskoj, Viničkoj, Ternopoljskoj i Volinskoj oblasti. Na istoku zemlje, u Slavjansku, Kramatorsku i Novodoneckom, pogođeni su objekti za privremeni smeštaj ukrajinskih jedinica. Izvori bliski ruskim snagama tvrde da su ovim udarima značajno oslabljene borbene formacije ukrajinske vojske na liniji fronta, dok Kijev još uvek nije izdao zvanične podatke o šteti i eventualnim gubicima.

U Kijevu i okolnim oblastima sirene za vazdušnu opasnost oglašavale su se više puta tokom noći, a stanovništvo je satima provodilo u skloništima i stanicama metroa. Nakon što je prvi talas napada završio, oko 06:00 časova usledila je nova serija udara, koja je dodatno pojačala osećaj nesigurnosti među civilima. Iako su ukrajinske vlasti pokušale da umire građane, objavljujući da je deo raketa presretnut, lokalni mediji ukazuju na „neviđeni nivo razaranja“ na više lokacija.

ESKALACIJA SUKOBA I DIPLOMATSKI PRITISCI

Ovi masovni napadi dolaze u trenutku kada Kijev i Moskva razmenjuju optužbe i postavljaju uslove za potencijalne mirovne pregovore. Predsednik Volodimir Zelenski nedavno je postavio rok do 1. septembra za „konkretan odgovor Moskve“, dok ruska strana insistira na priznavanju novih teritorijalnih realnosti pre bilo kakvog razgovora.

Analitičari procenjuju da su ovi udari i signal ukrajinskim saveznicima na Zapadu da dodatna vojna pomoć, uključujući sisteme PVO i projektile dugog dometa, ostaje od presudnog značaja. S druge strane, Moskva pokušava da zadrži inicijativu na bojnom polju i paralelno slabi ukrajinske kapacitete za dugoročno vođenje rata.

Napadi od 30. avgusta kao i onaj samo dva dana ranije, pokazuju da se rat u Ukrajini sve više pretvara u iscrpljujući sukob visokog intenziteta u kojem su industrijska i logistička infrastruktura jednako važni ciljevi kao i same linije fronta. Gađanje „Južmaša“, Pavlograda i ključnih železničkih čvorišta ima za cilj da ograniči ukrajinsku sposobnost da proizvodi i transportuje vojnu opremu, dok napadi na aerodrome dodatno komplikuju upotrebu avijacije.

Ostaje da se vidi kako će Kijev i njegovi saveznici odgovoriti na ovu novu fazu eskalacije, ali jasno je da sukob ulazi u kritičnu fazu u kojoj će strateški resursi i sposobnost da se brzo obnovi uništena infrastruktura igrati ključnu ulogu.

