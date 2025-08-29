UKLANJAJU SVASTIKE SA ZASTAVA: Finska avijacija planira izmenu insignija u svojim jedinicama
FINSKA vojna avijacija planira da ukloni svastike sa zastava svojih jedinica, saopštio je danas novi komandant Karelijske vazduhoplovne grupe, pukovnik Tomi Bom.
Prema njegovim rečima, razlog za ovu odluku je spoljašnji pritisak, jer je avijacija do sada imala neprijatne situacije, posebno prilikom saradnje sa Amerikancima, navodi finski javni servis Yle.
-Mogli smo da zadržimo ovu zastavu, ali ponekad znaju da nastanu neprijatne situacije sa stranim posetiocima. Možda je mudro da živimo u skladu sa vremenom, rekao je Bom.
On je dodao da je trenutno u toku reforma zastava u Finskoj avijaciji, tokom koje će biti razmatrano uklanjanje svastika.
-Svet se promenio i mi živimo u skladu sa vremenom. Nema političkog pritiska da se ovo uradi, naveo je Bom dodajući da ne zna kada će svastike biti uklonjene zvanično, ali da se nada da će to biti za vreme njegovog mandata.
Finska ratna avijacija je prvi put usvojila svastiku 1918. godine, pre nego što ju je prisvojila nacistička Nemačka, pojašnjavala Yle.
Njena upotreba je sada zabranjena ili ograničena u Nemačkoj i mnogim drugim zemljama.
(Tanjug)
