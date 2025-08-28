Svet

HITNO SE OGLASILA EVROPSKA KOMISIJA O RUSKOM NAFTOVODU: Deo evropske energetske bezbednosti, ne bi trebalo da bude meta

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 08. 2025. u 13:03

NAFTOVOD "Družba" u Rusiji ne bi trebalo da bude meta napada, on je deo evropske energetske bezbednosti, izjavio je predstavnik Evropske komisije.

Foto: Goran Čvorović

Oružane snage Ukrajine su prošle nedelje izvele nekoliko napada dronovima i raketama na infrastrukturu naftovoda „Družba“ na ruskoj teritoriji. Isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj su obustavljene dok se naftovod popravlja. Budimpešta i Bratislava zahtevale su od Kijeva da prekine napade i podsetile Evropsku komisiju da je preuzela obaveze da osigura energetsku bezbednost zemalja EU.

Ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske Peter Sijarto smatra neosnovanim scenario po kojem je Ukrajina napala naftovod „Družba“ bez dogovora sa EK, njenom predsednicom Ursulom fon der Lajen i evropskim liderima.

Ministar je podsetio da je EK početkom godine dala pisane garancije da se obavezuje da će štititi vitalnu infrastrukturu za snabdevanje energentima u zemljama EU od napada država koje nisu članice zajednice, ali nakon tri granatiranja naftovoda od strane Oružanih snaga Ukrajine u kratkom periodu „nije izustila ni reč“.

Sijarto je objavio i da je mađarska vlada odlučila da zabrani ulazak u Šengensku zonu komandantu ukrajinskih oružanih snaga, koji je odgovoran za napad na naftovod „Družba“.

(Sputnjik)
 

