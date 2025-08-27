PENTAGON U STRAHU OD KINE: Šalje oficire na Tajvan sa posebnim zadatkom

JEDINICA Pentagona zadužena za podsticanje američke vojske da brže usvaja nove komercijalne tehnologije, sprema se da rasporedi zvaničnike u desetine savezničkih zemalja, u strahu od vojnog jačanja Kine.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Plan Jedinice za odbrambene inovacije uključuje slanje predstavnika na Tajvan ove godine kako bi se ubrzala saradnja u vezi sa dronovima i iskoristio tehnološki sektor zemlje, kao i postavljanje zvaničnika u Japan, piše "Fajnenšel tajms" pozivajući se na izvore.

- Nameravamo da postavimo oficire za vezu među saveznicima i partnerima širom Indo-Pacifika, Evrope i Bliskog istoka čim osoblje postane dostupno - rečeno je iz Jedinice za odbrambene inovacije.

Plan "jačanja veza" osmišljen je u trenutku kada Kina, koju su američki vojni lideri opisali kao svog najvažnijeg konkurenta, nastavlja da razvija novo oružje, uključujući svemirske, pomorske i raketne sisteme, dok se američka odbrambena industrijska baza bori sa nedostatkom kapaciteta.

Kina je 2021. godine iznenadila stručnjake Pentagona kada je testirala hipersoničnu manevarsku svemirsku letelicu koja je ispalila raketu usred leta. Tadašnji predsednik Združenog generalštaba američke vojske uporedio je tehnološki napredak sa "Sputnjikovim trenutkom" iz 1950-ih, kada je Sovjetski Savez pretekao SAD u slanju prvog satelita u svemir.

Uz to, kineska mornarica – već najveća na svetu po broju brodova – raste mnogo brže od američke, jer Peking koristi masivnu komercijalnu brodogradnju koju Vašington više nema.

Analitičari su često napredak Pekinga u razvoju novog naoružanja pripisali njegovom pristupu mnogo većim industrijskim resursima i njegovoj takozvanoj vojno-civilnoj fuziji, ciljanoj politici integracije civilnih preduzeća sa vojskom.

Dok su američki vojni izdaci činili više od jedne trećine globalnog istraživanja i razvoja u ranim godinama hladnog rata, taj udeo je pao na samo 3 procenta na kraju prošle decenije, prema vašingtonskom tink-tenku Centar za novu američku bezbednost (CNAS).

(rt.rs)