NOVA MODRICA NA TRAMPOVOJ RUCI: "Potvrđeno je..." (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 11:37

POSLE fotografije ruke Donalda Trampa, koja izgleda kao da je prekrivena mrljom šminke, pojavila se nova - sa ogromnom modricom.

НОВА МОДРИЦА НА ТРАМПОВОЈ РУЦИ: Потврђено је... (ФОТО)

Foto: Tanjug

Nedavne, uvećane fotografije predsednika SAD Donalda Trampa tokom pojavljivanja u Ovalnom kabinetu prikazuju njegovu desnu šaku na kojoj je deo kože prekrivene šminkom, što je izazvalo nagađanja među korisnicima društvenih mreža.

A onda se juče, 25. avgusta, pojavila i nova fotografija na kojoj je modrica na Trampovoj desnoj ruci snimljena takođe u Ovalnom kabinetu tokom sastanka sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom, preneo je Ju-Es-EJ Tudej.

Bela kuća je 17. jula objavila da je republikanskom lideru nedavno dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, uobičajeno oboljenje vena, nakon što su snimci predsednika pokazali vidljiv otok u potkolenicama.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je na konferenciji za novinare u julu da je dijagnoza postavljena nakon medicinskih testova kojima su ispitani otok noge i modrice na nadlaktici predsednikove desne ruke.

Lekar Bele kuće pozabavio se modricama na Trampovoj ruci

Šon Barbabela, lekar Bele kuće, opisao je hroničnu vensku insuficijenciju kao "benignu i uobičajenu" u memorandumu o predsednikovom zdravlju.

Barbabela je u svom memorandumu iz jula rekao da su nedavne slike koje prikazuju modrice na Trampovoj ruci "u skladu sa manjom iritacijom mekog tkiva od čestog rukovanja" i njegovom upotrebom aspirina kao standardnog režima kardiovaskularne prevencije.

- Predsednik Tramp je i dalje u odličnom zdravstvenom stanju - rekao je.

Slične slike očiglednih modrica na predsednikovoj ruci kružile su internetom nakon Trampove posete francuskom predsedniku Emanuelu Makronu u Beloj kući 24. februara.

Livitova je u izjavi za "NBC News" rekao da je predsednikova ruka bila u modricama „jer stalno radi i rukuje se po ceo dan, svakog dana“.

Fotografije Trampove ruke prekrivene šminkom viđene su i tokom njegovog sastanka 27. jula u Škotskoj sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Šta je hronična venska insuficijencija?

Hronična venska insuficijencija, koja je česta među ljudima u sedamdesetim godinama, javlja se kada vene u nogama imaju problema sa vraćanjem krvi u srce. Livitova je u julu rekla da "nema dokaza" o ozbiljnijim stanjima kao što je duboka venska tromboza (krvni ugrušak u nozi ili ruci u dubokoj veni) ili arterijska bolest. Dodatni pregledi nisu identifikovali "znakove srčane insuficijencije, oštećenja bubrega ili sistemske bolesti", naglasila je Livitova.

Bela kuća nije pomenula šminku za ruke u svojim izveštajima o zdravstvenom stanju predsednika.

Tramp je 14. juna napunio 79 godina. On je druga najstarija osoba koja je obavljala dužnost predsednika Sjedinjenih Država i najstarija koja je započela mandat kao predsednik.

(B92)

