SUKOB TITANA: Mask podneo tužbu protiv Epla i OpenAI
AMERIČKI milijarder Ilon Mask podneo je tužbe protiv kompanije Epl i OpenAI tvrdeći da štete industriji veštačke inteligencije, preneli su danas američki mediji.
Ilon Mask je optužio kompanije Epl i OpenAI da nepravedno favorizuju kompaniju za veštačku inteligenciju na ajfonima i sprečavaju konkurenciju i druge proizvođače četbotova, prenosi Blumberg.
Maskove kompanije X i xAI zatražile su milijarde dolara odštete u tužbi koja je u ponedeljak podneta federalnom sudu u Fort Vortu, u Teksasu, tvrdeći da Eplova odluka da integriše OpenAI u operativni sistem Ajfona ograničava rivalstvo i inovacije u industriji veštačke inteligencije i šteti potrošačima lišavajući ih izbora.
Milijarder, osnivač xAI Holdingsa, koji sada uključuje tim Grok AI i društvenu mrežu X, rekao je da Epl onemogućava bilo kome osim OpenAI-jevog ČetGPT-a da se popne na vrh liste u App Store.
Mask (54) ima dugogodišnji sukob sa izvršnim direktorom OpenAI Semom Altmanom zbog nesuglasica koje su dovele do njihovog razlaza nakon što su zajedno osnovali OpenAI pre desetak godina, piše Blumberg.
- Ova najnovija tužba je sasvim u skladu sa stalnim obrascem uznemiravanja koji ponavlja gospodin Mask - rekao je portparol OpenAI.
(Sputnjik)
