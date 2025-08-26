Svet

SUKOB TITANA: Mask podneo tužbu protiv Epla i OpenAI

В.Н.

26. 08. 2025. u 09:48

AMERIČKI milijarder Ilon Mask podneo je tužbe protiv kompanije Epl i OpenAI tvrdeći da štete industriji veštačke inteligencije, preneli su danas američki mediji.

СУКОБ ТИТАНА: Маск поднео тужбу против Епла и ОпенАИ

FOTO: AP/Tanjug

Ilon Mask je optužio kompanije Epl i OpenAI da nepravedno favorizuju kompaniju za veštačku inteligenciju na ajfonima i sprečavaju konkurenciju i druge proizvođače četbotova, prenosi Blumberg.

Maskove kompanije X i xAI zatražile su milijarde dolara odštete u tužbi koja je u ponedeljak podneta federalnom sudu u Fort Vortu, u Teksasu, tvrdeći da Eplova odluka da integriše OpenAI u operativni sistem Ajfona ograničava rivalstvo i inovacije u industriji veštačke inteligencije i šteti potrošačima lišavajući ih izbora.

Milijarder, osnivač xAI Holdingsa, koji sada uključuje tim Grok AI i društvenu mrežu X, rekao je da Epl onemogućava bilo kome osim OpenAI-jevog ČetGPT-a da se popne na vrh liste u App Store.

Mask (54) ima dugogodišnji sukob sa izvršnim direktorom OpenAI Semom Altmanom zbog nesuglasica koje su dovele do njihovog razlaza nakon što su zajedno osnovali OpenAI pre desetak godina, piše Blumberg.

- Ova najnovija tužba je sasvim u skladu sa stalnim obrascem uznemiravanja koji ponavlja gospodin Mask - rekao je portparol OpenAI.

(Sputnjik) 
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)
Svet

0 0

HAOS NA NAJPOZNATIJEM FESTIVALU NA SVETU: Aerodrom u totalnom kolapsu - peščana oluja prekrila cele gradove (VIDEO)

FESTIVAL Burning Man u Nevadi ponovo se suočio sa ozbiljnim vremenskim izazovima, samo dve godine nakon što su obilne kiše pretvorile kultnu pustinju "Black Rock" u blatnjavo jezero. Ovog vikenda, jake peščane oluje i jaki vetrovi nakratko su paralizovali događaj, uzrokujući štetu na kampovima, probleme u saobraćaju i najmanje četiri lakše povrede.

26. 08. 2025. u 11:17

Politika
Tenis
Fudbal
BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINJICI ZA BEBE

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE