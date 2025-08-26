RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Evo gde je bio epcientar
ZEMLjOTRES magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 26. avgust 2025 u 06:07 časova, na području Sicilije u Italiji.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.1572 i dužine 11.502.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
Preporučujemo
ZEMLjOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde se najviše treslo
25. 08. 2025. u 08:58
RUSIJU POGODIO SNAŽAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
25. 08. 2025. u 08:52
PRIJAVLjEN SNAŽAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
24. 08. 2025. u 22:30
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)