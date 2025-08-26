RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Evo gde je bio epcientar

KADA građani u ponedeljak krenu u nabavku, računi za životne namirnice, artikle za ličnu higijenu i kućnu hemiju biće niži, jer će od 1. septembra trgovačke marže na više od 3.000 proizvoda biti ograničene na maksimalnih 20 odsto. Ovo je deo iz paketa novih ekonomskih mera koji država donosi u cilju poboljšanja standarda građana. Radi se o 23 grupe artikala neophodnih potrepština u 24 najveća trgovinska lanca. Prosečna marža trgovaca kreće se od 32 do 45,2 odsto, pa se sa ovim smanjenjem njihove zarade očekuje da će maloprodajne cene ukupno biti snižene za oko 15 odsto, što ne znači da će svaki proizvod za toliko pojeftiniti.