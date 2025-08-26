Svet

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO ITALIJU: Evo gde je bio epcientar

ZEMLjOTRES magnitude 5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 26. avgust 2025 u 06:07 časova, na području Sicilije u Italiji.

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.1572 i dužine 11.502.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

