KIJEV preti poljskom predsedniku Karolu Navrockom posledicama zbog njegovog predloga da se zabrane banderovski simboli u zemlji, objavila je piše list „Evropska pravda“, pozivajući se na ukrajinski diplomatski izvor.

-Analiziramo pravnu dimenziju donetih odluka i njihov mogući uticaj na položaj ukrajinskih građana u Poljskoj. Bilo kakve politizovane odluke o navodnom izjednačavanju ukrajinskih simbola sa nacističkim, mogle bi da izazovu porast negativnih raspoloženja u ukrajinskom društvu i zahtevaće odgovor ukrajinske strane, citira list izvor.

Prethodno, Navrocki je nazvao skandaloznim pojavljivanje banderovske simbolike u poljskom javnom prostoru.

On je izrazio nadu da će uskoro biti usvojeni propisi koji će proširiti spisak zabranjene simbolike, uključujući i crveno-crnu zastavu.

Predsednik je objasnio da bi u tom smislu bilo potrebno izvršiti izmene i dopune zakona o Institutu nacionalnog sećanja, koji je ranije vodio. Obećao je da će uskoro poslati parlamentu na razmatranje odgovarajući zakonski predlog čiji je autor.

Poljsko društvo ima veoma negativan stav prema simbolima raznih ukrajinskih nacionalističkih pokreta. Tako su prošle nedelje učesnici antiimigrantskog protesta u Varšavi javno spalili crveno-crnu zastavu „Organizacije ukrajinskih nacionalista“* (OUN – organizacija koja je u Rusiji zabranjena kao teroristička).

Stepan Bandera je ozloglašeni ukrajinski nacionalni „heroj“, koji je sarađivao sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.

