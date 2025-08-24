SRPSKA INICIJATIVA: Tramp zaslužio Nobelovu nagradu za mir
SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsedništvu BiH da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir.
U obrazloženju ove inicijative, o kojoj bi trebalo bude reči na sutrašnjoj sednici Predsedništva BiH, Cvijanović je istakla da je tokom drugog mandata Tramp diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprineli stabilizaciji brojnih svetskih kriza, prenosi RTRS.
- Jasno je da su diplomatski napori predsednika SAD Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim delovima sveta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Naporima predsednika SAD Trampa je značajno unapređena globalna bezbednost i sigurnost - navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsedništva.
Cvijanović je istakla da veruje da je opravdano da Predsedništvo BiH na sednici razmotri pomenutu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir. Redovna sednica Predsedništva BiH trebala bi da bude održana sutra, sa početkom u 15 časova.
(Tanjug)
Preporučujemo
"POLA SVETA" U NEVERICI: Najnovije vesti iz Amerike su za mnoge neverovatne
24. 08. 2025. u 12:48
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)