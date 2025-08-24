Svet

SRPSKA INICIJATIVA: Tramp zaslužio Nobelovu nagradu za mir

Novosti online

24. 08. 2025. u 17:37

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsedništvu BiH da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir.

СРПСКА ИНИЦИЈАТИВА: Трамп заслужио Нобелову награду за мир

Foto: Printskrin

U obrazloženju ove inicijative, o kojoj bi trebalo bude reči na sutrašnjoj sednici Predsedništva BiH, Cvijanović je istakla da je tokom drugog mandata Tramp diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprineli stabilizaciji brojnih svetskih kriza, prenosi RTRS.

- Jasno je da su diplomatski napori predsednika SAD Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim delovima sveta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Naporima predsednika SAD Trampa je značajno unapređena globalna bezbednost i sigurnost - navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsedništva.

Cvijanović je istakla da veruje da je opravdano da Predsedništvo BiH na sednici razmotri pomenutu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir. Redovna sednica Predsedništva BiH trebala bi da bude održana sutra, sa početkom u 15 časova.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZELENSKI ŠIRI GLASINE: Lavrov istakao da na Aljasci nije bilo priče o sastanku lidera Rusije i Ukrajine
Svet

0 0

"ZELENSKI ŠIRI GLASINE": Lavrov istakao da na Aljasci nije bilo priče o sastanku lidera Rusije i Ukrajine

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je danas da se tema mogućeg susreta ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nije razmatrala tokom samita Rusija-SAD na Aljasci, ali da je Putin spreman na razgovor pod uslovom da samit ima predsedničku dnevnu agendu, uprkos tome što Zelenski za Rusiju nema legitimitet

24. 08. 2025. u 16:16

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu