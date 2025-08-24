SRPSKA INICIJATIVA: Tramp zaslužio Nobelovu nagradu za mir

SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsedništvu BiH da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp bude nominovan za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, o kojoj bi trebalo bude reči na sutrašnjoj sednici Predsedništva BiH, Cvijanović je istakla da je tokom drugog mandata Tramp diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprineli stabilizaciji brojnih svetskih kriza, prenosi RTRS.

- Jasno je da su diplomatski napori predsednika SAD Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim delovima sveta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Naporima predsednika SAD Trampa je značajno unapređena globalna bezbednost i sigurnost - navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsedništva.

Cvijanović je istakla da veruje da je opravdano da Predsedništvo BiH na sednici razmotri pomenutu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir. Redovna sednica Predsedništva BiH trebala bi da bude održana sutra, sa početkom u 15 časova.

(Tanjug)