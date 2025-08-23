NEMAČKA POLICIJA TRAŽI KENANA MEHOVIĆA: Ubio je jednu osobu i pobegao sa ženom, izdato hitno upozorenje(FOTO)
JEDNA osoba je ubijena iz vatrenog oružja, a druga je teško povređena na ulici u nemačkom gradu Mendenu u petak.
Potraga za počiniocem je u toku. Prema policijskim navodima, ubijen je muškarac (45), a teško povređeni muškarac je 49-godišnjak. Prethodno je došlo do žučne svađe između osumnjičenog i žrtava. Muškarac je pucao, a zatim navodno pobegao automobilom.
Objavljena je i fotografija počinioca Kenana Mehovića (40). Prema navodima javnog tužilaštva, on je iz Crne Gore, iz Rožaja i verovatno je naoružan.
„Ukoliko vidite počinioca, odmah pozovite policiju na broj za hitne slučajeve i izbegavajte kontakt sa njim“, navodi se u apelu.
Policija je popodne privremeno uhapsila četrdesetogodišnju ženu, suprugu počinioca. Navodno se vratila na mesto zločina vozilom u kojem su prvobitno pobegli nakon pucnjave. Do sada se pozivala na svoje pravo da ćuti.
Žena je u međuvremenu puštena zbog nepostojanja osnova za pritvor.
Prema policiji Hagena, pucnji su ispaljeni oko 14 časova. Stanovnici su potom alarmirali policiju.
Na licu mesta, policajci su prvobitno pronašli dve teško povređene osobe, a u pitanju su radnici na gradilištu. Uprkos naporima reanimacije, Nemac (45) je preminuo na licu mesta. 49-godišnjak, turski državljanin, je teško povređen prostrelnim ranama u grudima i nadlaktici i helikopterom je prebačen u bolnicu.
(Bild.de/RTL.de/Tagesschau.de)
