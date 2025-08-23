"ŽENJA, NIKO NEĆE IĆI SA TOBOM U MARŠ NA MOSKVU..." Progovorila majka Jevgenija Prigožina - "Osetio je svoju smrt"

VIOLETA Prigožina (85), majka pokojnog vođe Vagnera, Jevgenija Prigožina, iznela je do sada, javnosti nepoznate detalje o svom sinu.

Ruski ratni vođa i biznismen Jevgenij Prigožin izgledao je "osuđeno na propast" odmah posle završetka neuspelog ustanka, i marša na Moskvu, rekao je majci da očekuje da će umreti, neposredno pre nego što se srušio privatni avion u kome je bio.

Prigožin, osnivač plaćeničke grupe Vagner, poginuo je kada se njegov avion srušio u avgustu 2023. godine, samo dva meseca nakon što su njegovi borci nakratko preuzeli kontrolu nad južnim gradom Rostov na Donu i pokrenuli "marš na Moskvu" u svojoj kratkotrajnoj pobuni protiv ruskog vojnog rukovodstva.

- Poslednji put kada sam ga videla, izgledao je osuđeno na propast - ​​rekla je Violeta Prigožin (85) u intervjuu za ruski medij "Fontanka", sećajući se poslednjeg puta kada je videla svog sina, nedelju dana pre fatalne nesreće čije okolnosti nikada nisu u potpunosti razjašnjene.

Očekivao smrt

Na pitanje da li je imao predosećaj svoje smrti, odgovorila je: "Naravno."

Prigožinova je u prvom intervjuu sa bliskom rođakom pokojnog šefa Vagner grupe rekla da joj vlasti još uvek nisu objasnile šta se dogodilo sa njenim sinom i da ga je upozorila pre pobune da ne prkosi autoritetu Vladimira Putina, izveštava britanski "Gardijan".

- Rekla sam mu da ću ga podržavati samo onlajn - kaže ona.

Njegova majka, koja vodi galeriju slika koja prikazuje proratnu umetnost, rekla je da je pokušala da odgovori sina od marša na Moskvu, upozoravajući ga da je precenio obim podrške koju je imao.

- Kada smo se sreli pre marša, rekla sam mu: "Ženja, ljudi će te podržavati samo na internetu. Niko neće ići sa tobom. Ljudi više nisu takvi. Niko neće doći na trg" - rekla je ona, i dodala da je njen sin odgovorio: "Ne, podržavaće mene."

Vagner grupa ključna u ratu sa Ukrajinom

U to vreme, Vagner grupa je igrala ključnu ulogu u ruskoj ofanzivi protiv Ukrajine, a Prigožinovi borci su često bili raspoređeni kao udarna snaga u frontalnim napadima tokom bitaka u istočnoj Ukrajini.

Iako nijedna značajna politička ličnosti nije podržala Prigožinovu pobunu, ankete su pokazale da je na vrhuncu njegova oštra, anti-establišmentska retorika odjeknula široko i donela mu značajnu podršku među Rusima.

Kada su Vagnerovi plaćenici preuzeli kontrolu nad ključnim vojnim lokacijama u Rostovu na Donu, Prigožina je lokalno stanovništvo toplo dočekalo.

Otkazao marš na Moskvu

On je međutim, otkazao marš na oko 193 kilometra do Moskve posle niza telefonskih razgovora sa visokim ruskim zvaničnicima i beloruskim predsednikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je delovao kao posrednik.

Tokom napredovanja, Vagnerovi borci su oborili borbeni helikopter Ka-52, ubivši njegovu posadu, i uništili vojni avion Il-18.

- Na kraju se jednostavno vratio - to je bilo to. Nije imao nameru da svrgne Putina, apsolutno ne. Samo je želeo da dođe do vojnog rukovodstva. Rekao mi je da ne može da puca u mlade momke tokom svog marša - kaže njegova majka, tvrdeći da je njen sin zaustavio marš kako bi izbegao dalje krvoproliće među ruskim snagama.

Uklonjena sa liste sankcija

Prigožinov sin Pavel (27), koji se borio u Vagnerovoj grupi u Siriji, uglavnom je bio marginalizovan u borbi za vlast koja je usledila posle očeve smrti.

U septembru 2024. godine, Violeta Prigožina je izvojevala neočekivanu pobedu na sudu Evropske unije, koji je naložio njeno uklanjanje sa evropske liste sankcija i naložio Savetu Evropske unije da plati njene sudske troškove, izveštava "Gardijan".

Ona i njen unuk bili su meta u okviru šire kampanje protiv porodice Prigožin, koja je godinama igrala aktivnu ulogu u poslovnoj mreži Jevgenija Prigožina.

U intervjuu za "Fontanku", Prigožina se žalila da joj je, uprkos uklanjanju sa liste sankcija, nedavno odbijena viza za putovanje u Hamburg radi posete klinici.

- Umesto toga, sada pripremam veliki broj izložbi - rekla je, dodajući da jedno od glavnih dela koja su trenutno izložena u njenoj galeriji u Sankt Peterburgu prikazuje portret njenog sina u Ukrajini.

