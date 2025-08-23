BLOKIRAJMO SVE - DO PADA VLADE: Melanšon pozvao na generalni štrajk 10. septembra

OSNIVAČ pokreta Nepokorena Francuska Žan-Luk Melanšon pozvao je danas na generalni štrajk i potpunu blokadu zemlje 10. septembra i dodao da se nada da će taj talas protesta doprineti padu vlade premijera Francuske Fransoa Bajrua.

Žan-Lik Melanšon / Foto AP

-Deseti septembar mora biti dan opšte blokade, što znači da tog dana moramo imati generalni štrajk, izjavio je Melanšon.

On je dodao da je taj datum ključan, jer je za 23. septembar najavljeno podnošenje predloga za izglasavanje nepoverenja vladi.

-Potrebna nam je opšta obustava rada 10. septembra jer ćemo 23. septembra predložiti izglasavanje nepoverenja vladi gospodina Bajrua, naglasio je Melanšon, prenosi BFMTV.

Govoreći o budućim koracima, Melanšon je ocenio da dan blokade treba da bude tek početak šire mobilizacije.

Pokret "Blokirajmo sve", koji je nastao putem društvenih mreža, dobio je podršku više političkih stranaka levice, uključujući LFI, ekološke stranke, komuniste i socijaliste.

Brojni sindikati trebalo bi naredne sedmice da odluče o svojim učešćima u akcijama najavljenim za 10. septembar, navodi BFMTV.

-Niko ne zna tačno kako je sve počelo, ali hiljade ljudi su se odmah pridružile. Formiraju se građanske skupštine i biće ih sve više, rekao je Melanšon okupljenim pristalicama, komentarišući protestni pokret koji između ostalog traži veću poresku pravdu i odbacivanje predloga budžeta za 2026. koji je iznela Bajruova vlada.

(Tanjug)

