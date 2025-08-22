Svet

"IZVEŠTAJ O GLADI JE POTPUNA LAŽ": Netanjahu odbacio procenu Globalnog monitora za glad

22. 08. 2025. u 17:51

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu odbacio je izveštaj globalnog monitora za glad (IPC) u kojem se navodi da su grad Gaza i okolna područja zvanično pogođena glađu, tvrdeći da izveštaj ignoriše nedavne humanitarne korake koje je preduzeo Izrael.

"Izveštaj IPC-a je potpuna laž. Izrael nema politiku izgladnjivanja. Izrael ima politiku sprečavanja izgladnjivanja. Od početka rata, Izrael je omogućio ulazak 2 miliona tona humanitarne pomoći u pojas Gaze, više od tone pomoći po osobi", naveo je Netanjahu u saopštenju.

Prema međunarodnom sistemu za praćenje svetske gladi i sigurnosti hrane, 514.000 ljudi, gotovo četvrtina palestinskog stanovništva u Gazi, trenutno pati od gladi, a očekuje se da će se taj broj povećati na 641.000 do kraja septembra.

Ranije danas, glad je zvanično potvrđena u gradu Gazi, uz očekivanje da će se ona proširiti u narednim nedeljama, saopštile su Ujedinjene nacije.

Prema najnovijem izveštaju, delovi Gaze su suočeni sa glađu, a glad je sada potvrđena i u samom gradu Gaza, dostigla je Fazu 5, najviši stepen akutne nesigurnosti u ishrani, što znači da je glad u potpunosti prisutna.

