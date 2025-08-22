"IZVEŠTAJ O GLADI JE POTPUNA LAŽ": Netanjahu odbacio procenu Globalnog monitora za glad
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu odbacio je izveštaj globalnog monitora za glad (IPC) u kojem se navodi da su grad Gaza i okolna područja zvanično pogođena glađu, tvrdeći da izveštaj ignoriše nedavne humanitarne korake koje je preduzeo Izrael.
"Izveštaj IPC-a je potpuna laž. Izrael nema politiku izgladnjivanja. Izrael ima politiku sprečavanja izgladnjivanja. Od početka rata, Izrael je omogućio ulazak 2 miliona tona humanitarne pomoći u pojas Gaze, više od tone pomoći po osobi", naveo je Netanjahu u saopštenju.
Prema međunarodnom sistemu za praćenje svetske gladi i sigurnosti hrane, 514.000 ljudi, gotovo četvrtina palestinskog stanovništva u Gazi, trenutno pati od gladi, a očekuje se da će se taj broj povećati na 641.000 do kraja septembra.
Ranije danas, glad je zvanično potvrđena u gradu Gazi, uz očekivanje da će se ona proširiti u narednim nedeljama, saopštile su Ujedinjene nacije.
Prema najnovijem izveštaju, delovi Gaze su suočeni sa glađu, a glad je sada potvrđena i u samom gradu Gaza, dostigla je Fazu 5, najviši stepen akutne nesigurnosti u ishrani, što znači da je glad u potpunosti prisutna.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
STIGAO ODGOVOR NETANJAHUU: To je državni udar
07. 08. 2025. u 22:03
NETANJAHU OBJAVIO ŠOKANTAN PLAN: Zauzećemo čitavu Gazu!
07. 08. 2025. u 18:49
PITALI TRAMPA O ANEKSIJI GAZE: Evo šta je odgovorio
06. 08. 2025. u 10:28
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)