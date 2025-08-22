MENJA SE TOK RATA? Ukrajina razvila novu krstareću raketu Flamingo: Može da pogodi bilo koju metu u evropskom delu Rusije (VIDEO)

DOK UKRAJINSKI saveznici raspravljaju o modelu bezbednosnih garancija za Kijev, zemlja je sama krenula u odvraćanje Rusije - novim oružjem koje bi moglo da izmeni tok rata.

Foto: Tanjug/AP

Reč je o krstarećoj raketi „Flamingo FP-5“, sposobnoj da ponese bojevu glavu tešku više od tone i pogodi bilo koju metu u evropskom delu Rusije, piše Politiko.

Ukrajinska proizvodnja

Raketu je razvila kompanija Fire Point, brzorastući ukrajinski proizvođač borbenih dronova koji su već postali ključno oružje u ovom ratu.

- Nismo želeli da izlazimo u javnost s ovim, ali izgleda da je sada pravi trenutak. Flamingo je dalekometna krstareća raketa koja može da ponese bojevu glavu od 1.150 kilograma i da leti do 3.000 kilometara u dubinu Rusije. Od ideje do prvih uspešnih testova prošlo je manje od devet meseci. Ne mogu da otkrivam tačnu brzinu, ali mogu reći da je brža od svih raketa koje trenutno imamo. Potpuno je ukrajinske proizvodnje - izjavila je izvršna direktorka kompanije Irina Tereh.

Žene u ratu

Neobično ime i prvobitna boja rakete – jarko roze vrh u kojem se nalazi bojeva glava – nastali su kao unutrašnja šala u kompaniji, u znak priznanja često zanemarenoj ulozi žena u svetu oružja.

– Naše prve rakete bile su roze i prošle su sva testiranja tako obojene. Potom smo morali da promenimo boju zbog kamuflaže, ali žena zadužena za proizvodnju i dalje je tu - ženski dodir u raketama - rekla je Tereh.

Pretnja za Moskvu

Raketa ovakvog dometa već je privukla pažnju Moskve. Državna agencija TASS objavila je članak u kojem umanjuje značaj „Flaminga“, tvrdeći da je navodno baziran na britanskom dizajnu, što Ukrajinci odlučno negiraju.

Foto: Tanjug/AP

- Što je naša misija bila uspešnija, to su Rusi više pokušavali da uguše publicitet oko nje - kazala je Tereh.

Prema zvaničnim podacima, raketa je već u serijskoj proizvodnji. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je u avgustu proizvedeno 211 raketa i dodao da će ih do decembra biti „mnogo više“.

Američki predsednik Donald Tramp signalizirao je veću otvorenost prema ukrajinskim udarima u dubinu Rusije.

- Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, pobediti u ratu bez napada na zemlju agresora. Kao da imate sjajan tim sa odbranom, ali vam je zabranjeno da igrate u napadu. Zanimljiva vremena su pred nama! - napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Udar tamo gde najviše boli

Video-snimci pokazuju lansiranje rakete sa platforme, dok je za sobom ostavljala žuti plamen.

Iako ruske PVO snage mogu da obaraju ovakve pretnje, Ukrajina je postala vešta u složenim operacijama sa rojeva dronova i raketa koje preopterećuju ruske sisteme. Ukoliko se probije, „Flamingo“ predstavlja smrtonosnu opasnost.

Ukraine has begun mass production of Flamingo cruise missiles with European support.



The footage shows two missiles numbered 479 and 480, signaling large-scale production is underway.



▪️ Range: 3,000 km

▪️ Warhead: 1,150 kg



Moscow is now within striking range, covering more… pic.twitter.com/BAtmW5YUd8 — Defence Index (@Defence_Index) August 21, 2025

Za razliku od dronova, koji nose relativno malu količinu eksploziva, ovakvo oružje ima znatno veći razorni efekat. Ukrajinski napad u junu na rafineriju u Tuapseu, izveden raketom „Neptun“ sa bojevom glavom od 150 kilograma, izazvao je požar koji je goreo tri dana. „Flamingo“ bi bio daleko razorniji.

- Sve što mogu da kažem jeste da je uspeh "Flaminga" značajan. Naravno, još uvek ispitujemo njegove maksimalne mogućnosti - dodala je Tereh, napominjući da dronovi njene kompanije već utiču na zatvaranje ruskih aerodroma i rast cena goriva.

Najjače bezbednosno sredstvo

Prema rečima Fabijana Hofmana, eksperta za projektile sa Univerziteta u Oslu, ova raketa može da bude „najjača bezbednosna garancija Ukrajine“.

- Ako Kijev rasporedi između 3.000 i 5.000 ovakvih raketa, sposobnih da u roku od 48 sati unište i do 25 odsto ruske ekonomske proizvodnje, dalja ruska agresija postaje neodrživa - istakao je Hofman.

S obzirom na to da Rusija svakodnevno ispaljuje dronove i rakete na ukrajinske gradove, javnost u Kijevu sve više traži odmazdu – da i Moskva oseti posledice.