OTKRIVENI AMERIČKI DOKUMENTI: Klinton govorio Putinu o mogućnosti ulaska Rusije u NATO

BIL Klinton, dok je bio predsednik SAD, na sastanku sa ruskim liderom Vladimirom Putinom 2000. godine naglasio je da širenje NATO-a na istok ne predstavlja pretnju Moskvi i izrazio spremnost da razmotri mogućnost ulaska Rusije u Alijansu, pokazuju deklasifikovani dokumenti američke vlade.

Foto: Profimedia

Dokumente je objavila nevladina istraživačka organizacija National Security Archive pri Univerzitetu Džordž Vašington. U pitanju su beleške koje je vodio diplomata i prevodilac Stroub Telbot, tadašnji zamenik državnog sekretara SAD, koji je tečno govorio ruski.

Zapis je nastao tokom susreta Putina i Klintona u Kremlju u junu 2000. godine.

- Od samog početka procesa širenja NATO-a znao sam da to može postati problem za Rusiju. Razumem tu osetljivost i želim da bude jasno da širenje NATO-a ni na koji način ne ugrožava Rusiju - rekao je Klinton.

Američki predsednik je istakao da bi „fokusiranje naslednika isključivo jednih na druge kao na glavnu pretnju“ značilo propuštanje mogućnosti da zajedno rešavaju druge globalne probleme.

Međutim, prema istim beleškama, već narednog dana Klinton je bio „znatno manje otvoren po ovom pitanju“.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u intervjuu sa novinarom Takerom Karlsonom u februaru 2024. podsetio da je Rusija početkom 2000-ih mogla postati članica NATO-a „da je Vašington pokazao iskrenu zainteresovanost“.

Sličnu tezu Putin je iznosio i ranije – u februaru 2022. godine, kada je naveo da je upravo u razgovoru sa Klintonom naišao na „hladan“ odnos prema toj ideji.

(RIA)