ZAPADNI MEDIJI OTKRIVAJU: Ko je Ukrajinac uhapšen zbog diverzije na „Severnim tokovima“, evo gde je službovao
UKRAJINAC uhapšen u Italiji zbog sumnje da je koordinisao diverzije na gasovodima „Severni tok“ je penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine (VSU) koji je služio u Službi bezbednosti Ukrajine (SBU), piše „Volstrit džurnal“.
-Sergej K, sada penzionisani kapetan Oružanih snaga Ukrajine, ranije je služio u... SBU, kao i u elitnoj jedinici koja je branila Kijev... 2022. godine. Komandovao je malom jedinicom čije su aktivnosti bile povezane sa protivvazdušnom odbranom, navodi list, pozivajući se na njegove bivše komandante.
U članku se napominje da su on i drugi vojnici angažovani u maju 2022. godine da izvrše diverziju.
Nemačko tužilaštvo u četvrtak je saopštilo da je italijanska policija privela, po nalogu Berlina, Ukrajinca za koga se sumnja da je umešan u diverziju na gasovodima „Severni tok“ 2022. godine.
(sputnikportal.rs)
