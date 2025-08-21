GENRAL KELOG PORUČIO KRITIČARIMA SAMITA NA ALJASCI: U ćošak i ućutite

SPECIJALNI izaslanik Donalda Trampa Kit Kelog rekao je da samit na Aljasci između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovor američkog kolege bio istorijski korak ka okončanju sukoba u Ukrajini, poručujući kritičarima da jednostavno "ućute".

Foto: Profimedia

Dvojica lidera su se sastala u Enkoridžu prošle nedelje i izrazila nadu da je postignut napredak ka mirovnom sporazumu.

"Živimo u zaista istorijskom vremenu", rekao je Kelog za Foks biznis u sredu.

-Kritičarima bih verovatno samo rekao, oh, ućutite i sedite u ćošak, dodao je.

Naglasio je da je Tramp učinio više da reši sukob nego njegov prethodnik Džozef Bajden, koji "nikada nije ni razgovarao sa Putinom".

Za razliku od prethodne administracije, koja je otvoreno odbacila dijalog sa Moskvom i obećala da će vojno podržavati Ukrajinu koliko god bude potrebno, Tramp se oslanja na svoj stil direktnog pregovaranja i zalaže se za diplomatsko rešenje, rekao je Kelog, prenosi RT internešnel.

Ruski zvaničnici, kao i sam Putin, više puta su pozdravili "iskrenu" želju američkog predsednika za postizanje mira.

Tramp se sastao sa Putinom u petak. Obojica su razgovore opisali kao konstruktivne i tople.

Tokom sastanka sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim, nekoliko evropskih lidera i šefovima NATO-a i Evropske komisije ove nedelje, američki predsednik je izjavio da članstvo Kijeva u NATO-u ne dolazi u obzir i insistirao na direktnom sastanku Putina i Zelenskog.

Tramp je kasnije obavestio Putina o diskusijama. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, poziv je trajao 40 minuta, a obe strane su izrazile spremnost da nastave razgovore.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori