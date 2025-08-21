AMERIČKI PREDSEDNIK OBJAVIO SLIKU I DIGAO SVET NA NOGE: Tramp, Putin, Nikson i Hruščov (FOTO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži Istina fotografiju sa ruskim liderom Vladimirom Putinom sa samita na Aljasci, koju je uporedio sa fotografijom na kojoj su bivši američki potpredsednik Ričard Nikson i bivši prvi sekretar Centralnog komiteta KPSS Nikita Hruščov.

Foto: Turth Social/realDonaldTrump

Na fotografiji na kojoj su Nikson i Hruščov uhvaćen je momenat rasprave sa industrijskog sajma u Moskvi 1959.

Dok su Hruščov i Nikson obilazali izložbene paviljone zaustavili su se kod američkog modela kuhinje, raspravljajući se koja zemlja ima bolju tehnologiju.

Nikson je, upirući prstom u Hruščova, rekao: „Mi smo bogatiji od vas“.

Hruščov je odgovorio: „Stići ćemo vas i prestići“.

To je bila kulminacija debate. Po dolasku u SAD Nikson je ovu fotografiju uspešno koristio u predsedničkoj kampanji.

Amerikanci su stekli utisak da je Nikson izašao kao pobednik iz debate, na osnovu odlučnog stava Niksona u trenutku kad upire prstom u svog sovjetskog kolegu.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta.

Foto: Turth Social/realDonaldTrump

Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.