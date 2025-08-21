NOĆ „CIRKONA” Zašto su posebne ove ruske hipersonične rakete: Masovni udari po Ukrajini, „Kalibri” i „Geranji” preplavili nebo (VIDEO)

RUSKI udarni talas noćas je podrazumevao kombinovane lansere i različite tipove naoružanja: pored krstarećih raketa „Kalibar” i rojeva dronova „Geranj”, po prvi put stižu izveštaji o masovnoj upotrebi hipersoničnih „Cirkona”.

Kako navode ruski kanali i mediji – gađani su ciljevi u Sumskoj oblasti, uz dodatne udare na infrastrukturu u Dnjepropetrovskoj i više gradova na zapadu Ukrajine. Tokom noći i jutra oglašene su vazdušne uzbune širom zemlje, uz izveštaje o eksplozijama i požarima.

Prema trenutno dostupnim informacijama, „Cirkoni” su lansirani iz akvatorije Crnog mora, demonstrirajući sposobnost pogodaka na velikim daljinama i u kratkim vremenskim intervalima. Paralelno su delovali „Kalibri” i rojevi „Geranja”, čime je zasićena protivvazdušna odbrana i otežano presretanje ciljnih zadaća.

Za sada nema zvaničnih podataka o žrtvama i ukupnoj šteti; gradske službe su u više navrata apelovale na stanovništvo da ostane u skloništima dok traju uzbune i protivnapadi PVO.

ŠTA „CIRKON” MENjA NA TERENU?

„Cirkon” (3M22) je pomorska hipersonična krstareća raketa projektovana za brze, precizne udare na ključne tačke — od skladišta i komandnih punktova do visoko vrednih pokretnih ciljeva. Ključni adut je brzina koja prelazi 9 maha, uz letni profil koji enormno smanjuje vreme reakcije i drastično otežava protivničku odbranu.

Pre mnogo godina, Putin je najavio svetu šest „super oružja“ Rusije. Cirkon je jedno od šest najavljenih super oružja. Stručnjaci navode da projektil može potopiti američki nosač aviona i izbeći najsofisticiranije američke sisteme protivvazdušne odbrane.

Zbog svoje ogromne brzine, vazdušni pritisak ispred projektila stvara oblak plazme koji upija radio talase, čineći ga skoro nevidljivim za radarske sisteme. Podsetimo, veruje se da na hipersonične rakete poput Cirkona nijedna zemlja na svetu, trenutno, nema adekvatan odgovor.

KAKO FUNKCIONIŠE?

Cirkon je prva hipersonična raketa na svetu lansirana i sa broda i iz zaronjene podmornice.

Prema izvorima, ”buster”, prvi, pogonski stepen rakete na čvrsto gorivo ubrzava projektil do nadzvučne brzine. Nakon toga, nadzvučni nabojnomlazni motor (scramjet) na tečno gorivo (Decilin, T-10, JP-10 mlazno gorivo, ugljovodonik po oštoj formuli C10H16), smešten u drugom stepenu, ubrzava raketu do hipersonične brzine.

Cirkon leti do cilja na visini od 30-40 km gde je otpor vazduha mali tako da se značajno povećava domet i brzina. Osnovna namena Cirkona je uništavanje neprijateljskih brodova različitih klasa (od fregata do nosača aviona), kao i kopnenih vojnih ciljeva u radijusu uništenja.

U kombinaciji sa „Kalibrima”, koji dolaze različitim rutama i visinama, i rojevima dronova „Geranj”, stvara se neverovatno složen udarni scenario: bespilotnici remete i razlažu PVO, krstareće rakete probijaju koridore, a nezaustavljiva hipersonika udara u najosetljivijem trenutku.

*Kada i gde: 21. avgust 2025, više regiona Ukrajine; Sumska i Dnjepropetrovska među najpogođenijim.

*Šta je upotrebljeno: hipersonični „Cirkon” (lansiranja iz Crnog mora), uz „Kalibar” i „Geranj”.

*Šta dalje: čekaju se detaljna saopštenja o posledicama; lokalne vlasti su apelovale na boravak u skloništima tokom uzbuna.

*Napomena: deo izveštaja kaže da su „Cirkoni” lansirani iz akvatorije Crnog mora, ali to za sada dolazi iz posrednih izveštaja (vojni reporteri/Telegram) — zvanična potvrda i tehnički detalji još nisu objavljeni.

ŠIRA SLIKA NOĆAŠNjE OPERACIJE

*Višetalasni pristup: prvo stižu bespilotne letelice za otkrivanje i opterećivanje radara, potom krstareće i hipersonične rakete na prioritetne ciljeve.

*Geografija udara: Sumska i Dnjepropetrovska oblast među glavnim žarištima, uz pojedinačne udare na energetske i logističke tačke i u drugim regionima.

*Ciljevi: objekti vojne podrške i komandovanja — skladišta, čvorišta transporta, komunikacioni centri.

