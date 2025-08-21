KAKO ZAUSTAVITI IRANSKE HIPERSONIČNE RAKETE: Izrael planira mrežu PRO „Zonska odbrana“ protiv projektila koji dostižu 13+ Maha

POTPREDSEDNIK izraelske kompanije Rafael Advanced Defence Systems, Juval Baseski, izneo je planove za razvoj odbrambenih kapaciteta protiv napada pokrenutih hipersoničnim kliznim raketama, ističući da je to primoralo firmu i Izraelske odbrambene snage da preispitaju svoj pristup raketnoj odbrani.

Foto Iks@AuroraIntel

Nakon što je Izrael pokrenuo velike napade na Iran 13. juna, Iranski revolucionarni gardijski korpus postepeno je eskalirao svoje napade balističkim raketama na izraelske ciljeve i 18. juna objavio da je lansirana prva klasa hipersoničnih balističkih raketa u zemlji, Fatah.

Korpus je tvrdio da je upotreba rakete označila „početak kraja“ za izraelsku „mitsku“ raketnu odbranu. „Moćne i veoma pokretne rakete Fatah su večeras više puta tresle skloništa kukavičkih cionista, šaljući jasnu poruku o snazi Irana ratohuškačkom savezniku Tel Aviva, koji nastavlja da živi u zabludama i lažnim pretpostavkama“, tvrdio je Korpus, navodeći da je nova klasa raketa ostavila Izrael bespomoćnim od njihovih preciznih udara.

-Hipersonične rakete otvaraju novu eru u protivvazdušnoj odbrani, rekao je Baseski povodom novog izazova, upozoravajući da tradicionalni pristupi protivvazdušnoj odbrani neće biti efikasni protiv takvih ciljeva.

-Svaki sistem protivvazdušne odbrane danas se zasniva na letenju bržem od cilja. Ali ovaj princip se ne odnosi na hipersonične rakete. Da bi se presreo objekat koji se kreće brzinom od 10 maha, bila bi potrebna odbrana koja se kreće brzinom od 30 maha, što je nemoguće u atmosferi zbog trenja, izjavio je.

Povlačeći analogiju sa košarkom, primetio je: „Jedna raketa presretač koja prati jednu hipersoničnu raketu je kao da branite Lebrona Džejmsa sa jednim igračem. Možete ga nastaviti juriti, ali ga nećete sprečiti da postigne pogodak.“ Umesto toga, predložio je model „zonske odbrane“, prema kojem više presretača pokriva određena područja i rešava pretnje čim uđu u zonu.



Sve veći broj izvora koji potvrđuju ove reče ukazuje na to da su posledice iranskih raketnih napada daleko premašile prethodna zapadna i izraelska očekivanja, pri čemu su vojne baze i ključni infrastrukturni ciljevi poput luke Haifa, rafinerije nafte u Haifi, aerodroma Ben Gurion i Vajcmanovog instituta za nauku i tehnologiju pretrpeli ozbiljnu štetu. Sedište kompanije Rafael bilo je među ciljevima izdvojenim za napade. Komentarišući obim napada na narednom samitu NATO-a, predsednik Donald Tramp je primetio: „Posebno poslednjih nekoliko dana, Izrael je bio jako pogođen. Te balističke rakete, dečko, uništile su mnogo zgrada.“

Hipersonični raketni napadi bili su primetno daleko od jedinog ozbiljnog izazova sa kojim se suočava izraelska protivvazdušna odbrana, s obzirom na ekstremne troškove antibalističkih raketa i ograničene raspoložive zalihe koje čine održivu odbranu od raketnih napada potpuno neodrživom. Težina štete i brzo smanjenje sposobnosti izraelske raketne odbrane da ublaži napade smatrani su primarnim faktorom koji je naveo Izrael da prihvati prekid vatre 24. juna.

Predstavljena u junu 2023. godine, Fatah je prva klasa iranskih raketa sa hipersoničnim kliznim vozilom, što zemlju čini četvrtom zemljom posle Rusije, Kine i Severne Koreje koja ima takvo sredstvo. Raketa ima domet od 1400 kilometara i može da postigne terminalnu brzinu između 13 i 15 maha. Njena kombinacija brzine i manevarske sposobnosti čini je gotovo nemogućom za presretanje.

Nakon što je Severna Koreja u septembru 2021. godine prvi put testirala balističku raketu sa hipersoničnim kliznim vozilom, Hvasong-8 sa procenjenim dometom od 1800 km, spekulisalo se da bi Pjongjang mogao brzo da prenese ključne tehnologije iranskom odbrambenom sektoru, s obzirom na to da se severnokorejske raketne tehnologije stalno prenose u Iran više od četiri decenije. Severna Koreja je ranije odgovorila na izraelsku nabavku sistema protivraketne odbrane „Patriot“ tokom 1990-ih godina isporukom manevarskih vozila za povratni ulazak u atmosferu i pripadajućih tehnologija Siriji i Iranu kako bi ojačala njihove prodorne sposobnosti.

militarywatchmagazine.com

