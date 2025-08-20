"NE POD MOJOJ VLADAVINOM" Svet može da odahne, Tramp sve promenio

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da ako se on i predsednik Rusije Vladimir Putin ne bi razumeli, Sjedinjene Države bi bile u opasnosti.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Šef Bele kuće je napomenuo da je optimističan u pogledu rešavanja sukoba u Ukrajini, iako smatra da je to pitanje teško.

- Želim da vidim šta će se desiti kada se Putin i Zelenski sastanu - dodao je Tramp.

Svet se više ne približava trećem svetskom ratu, rekao je Tramp.

Američki predsednik je napomenuo da se to neće dogoditi pod njegovom vladavinom.

