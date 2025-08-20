"NE POD MOJOJ VLADAVINOM" Svet može da odahne, Tramp sve promenio
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da ako se on i predsednik Rusije Vladimir Putin ne bi razumeli, Sjedinjene Države bi bile u opasnosti.
Šef Bele kuće je napomenuo da je optimističan u pogledu rešavanja sukoba u Ukrajini, iako smatra da je to pitanje teško.
- Želim da vidim šta će se desiti kada se Putin i Zelenski sastanu - dodao je Tramp.
Svet se više ne približava trećem svetskom ratu, rekao je Tramp.
Američki predsednik je napomenuo da se to neće dogoditi pod njegovom vladavinom.
