"NE POD MOJOJ VLADAVINOM" Svet može da odahne, Tramp sve promenio

Novosti online

20. 08. 2025. u 00:38

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp je rekao da ako se on i predsednik Rusije Vladimir Putin ne bi razumeli, Sjedinjene Države bi bile u opasnosti.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Šef Bele kuće je napomenuo da je optimističan u pogledu rešavanja sukoba u Ukrajini, iako smatra da je to pitanje teško.

- Želim da vidim šta će se desiti kada se Putin i Zelenski sastanu - dodao je Tramp.

Svet se više ne približava trećem svetskom ratu, rekao je Tramp.

Američki predsednik je napomenuo da se to neće dogoditi pod njegovom vladavinom.
 

