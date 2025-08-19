Svet

U SEBI NOSILA IGRAČKU ZA ODARSLE PUNU NARKOTIKA: Žena uhapšena na Baliju, evo gde je sve krila drogu

Dimitrije Krsmanović

19. 08. 2025. u 21:16

DRŽAVLjANKA Perua uhapšena je na Baliju pod optužbom da je pokušala da prokrijumčari kokain i ekstazi u vrednosti od oko 60.000 evra, koje je sakrila u donjem vešu i igrački za se*s.

У СЕБИ НОСИЛА ИГРАЧКУ ЗА ОДАРСЛЕ ПУНУ НАРКОТИКА: Жена ухапшена на Балију, ево где је све крила дрогу

Foto Shutterstock

Žena, identifikovana inicijalima N.S., privukla je pažnju carinika zbog sumnjivog ponašanja, saopštila je policija, piše Bi-Bi-Si (BBC) .

Šef jedinice za narkotike policije Balija, Kombes Radiant, otkrio je novinarima detalje neobičnog pokušaja šverca.

- Droga je bila sakrivena u šest plastičnih paketa obmotanih crnom lepljivom trakom unutar zelenog grudnjaka, tri slična paketa u crnom donjem vešu i igrački za odrasle koja je bila u njenim genitalijama - rekao je on.

Prema njegovim rečima, pronađeno je ukupno 1,4 kilograma kokaina i 43 tablete ekstazija.

Plaćeno za šverc preko dark veba

Tokom ispitivanja, 42-godišnjakinja je tvrdila da joj je muškarac koga je upoznala preko dark veba u aprilu platio 19.000 dolara da prokrijumčari drogu na Bali.

Stigla je na indonežansko ostrvo 12. avgusta letom iz Barselone sa presedanjem u Dohi. Uhapšena je ubrzo nakon što su carinici upozorili policiju na sumnjivog putnika.

Indonezija je poznata po svojoj nultoj toleranciji prema švercu droge. Ukoliko bude proglašena krivom, prema strogim zakonima Indonezije, mogla bi se suočiti sa smrtnom kaznom, sa kojom se trenutno suočavaju desetine trgovaca drogom u zemlji.

Međutim, Indonezija je poslednji put izvršila smrtne kazne 2016. godine, kada su jedan Indonežanin i troje Nigerijaca pogubljeni zbog trgovine drogom.

(Blic, Index)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...