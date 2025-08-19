U FINSKOJ su se ponosili što njihova vojska, gađajući Lenjingrad jeseni 1941. godine, ubija žene i decu, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije, predsednik Ruskog vojno-istorijskog društva Vladimir Medinski.

-Iz nekog razloga se smatra da Finci nisu gađali Lenjingrad. Gađali su. I ponosili su se time što ubijaju žene i decu, napisao je Medinski na svom Telegram kanalu.

Medinski je podsetio da je o sistematskom gađanju Lenjingrada jeseni 1941. godine pisao finski list „Uusi Suomi“:

"Opet puca naša teška artiljerija. Pet topovskih baterija istovremeno počinje da šalje vatrene pozdrave Rusima", istakao je deo članka finskog lista Medinski.

-Sada to ne zovu "vatrenim pozdravima", već "iskustvom saradnje", dodao je Medinski.

ZAHAROVA IZJAVU STUBA NAZVALA „PAKLENOM“

Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, ranije danas osudila je izjavu predsednika Finske Aleksandra Stuba, u kojoj je on uporedio moguće rešavanje ukrajinskog sukoba sa Moskovskim primirjem, potpisanim 1944. godine između Sovjetskog Saveza i Finske.

Stub je u ponedeljak na sastanku predsednika SAD Donalda Trampa sa liderima evropskih zemalja izneo takvo mišljenje, a Zaharova je izjavu finskog predsednika nazvala „paklenom“.

Finski predsednik izrazio je uverenje da će rešenje sukoba biti pronađeno 2025. godine, na isti način kao što je pronađeno 1944. godine.

Kako je podsetila Zaharova, tokom Drugog svetskog rata Finska ratovala protiv Sovjetskog Saveza, kao i na strani nacističke Nemačke, i bila je odgovorna za učešće u blokadi Lenjingrada i stvaranje koncentracionih logora na okupiranim sovjetskim teritorijama.

Prema njenim rečima, „iskustvo saradnje“ o kojem je govorio finski lider bilo je povezano s podrškom Trećem rajhu i zločinima protiv civilnog stanovništva. Zaharova je istakla da je Finska 1944. godine zaista promenila stav i potpisala Moskovsko primirje, ali da je to učinila tek pod pritiskom Crvene armije, koja je započela pobedonosnu ofanzivu protiv Nemačke i njenih saveznika.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp sastao se u ponedeljak u Beloj kući sa evropskim liderima i Vladimirom Zelenskim, sa kojima je razgovarao o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, gde je najavio i razgovore o mogućoj razmeni teritorija. Tramp je nakon sastanka pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina i kojeg je informisao o rezultatima pregovora u Vašingtonu.

