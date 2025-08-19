DRAMA U VAZDUHU: Izbio požar na putničkom avionu sa 283 osobe

AVION kompanije Kondor erlajns bio je prinuđen na prinudno sletanje u Italiji nekoliko trenutaka nakon poletanja nakon što se u jednom od motora aviona pojavio plamen.

Videvši vatru kako kuilja iz avionskog motora jedan prestravljen putnik je poslao oproštajnu poruku svojim voljenima, prenosi Njujork post.

Boeing 757, koji je u subotu prevozio 273 putnika i osam članova posade sa Krfa u Dezeldorf imao je poremećaj protoka vazduha u turbini motora na visini od oko 11.000 metara.

Avion je prinudno sleteo u 20.15 po lokalnom vremenu na aerodrom Brindizi u južnoj Italiji 40 minuta nakon poletanja, objavljeno je na sajtu Flajt radar 24.

Portparol nemačke avio-kompanije Kondor rekao je za Njujork post da je kvar prouzrokovan hemijskom reakcijom koja se dogodila unutar komore za sagorevanje.

(Tanjug)

