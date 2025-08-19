INGRID SJUARD: Nepoverenje princa Vilijama prema Megan usporava pomirenje sa princom Harijem

VOJVOTKINjA od Saseksa Megan Markl navodno je glavni faktor u stalnom sukobu između princa Vilijama i princa Harija, tvrdi Ingrid Sjuard, glavna urednica časopisa "Majesty" i autorka knjige "My Mother and I".

Foto: Profimedia

Sjuard, koja piše o kraljevskoj porodici više od 20 godina, rekla je za Fox njuz digital da Vilijam, naslednik britanskog prestola, zna kako pristalice monarhije u Velikoj Britaniji gledaju na vojvotkinju od Saseksa.

-Krajnji problem zaista je Megan. Veliki broj monarhista u zemlji je intenzivno ne voli. Vide je kao veoma… štetnu po kraljevsku porodicu. Takođe, mislim da mnogi u Americi osećaju isto. Ne sviđa im se što je Megan omalovažavala porodicu svog supruga, ali i svoju vlastitu porodicu, navela je Sjuard, prenosi Fox njuz.

Ona je istakla i da njena deca još nisu upoznala svog dedu, bivšeg holivudskog tehničara Tomasa Markla.

-Ljudi u Americi to smatraju izuzetno čudnim, a ni mi ovde ne razumemo to. Mislim da je to prava crna tačka u karakteru Megan. Mislim da nije uspela da prihvati… svoju porodicu, šta god osećala prema njima. Na primer, Hari nikada nije ni upoznao njenog oca, što je zaista neverovatno. Ima mnogo teških emocija koje treba prevazići, navela je Sjuard.

Britanski stručnjak za kraljevsku porodicu Hilari Fordvič takođe je za Fox njuz digital rekla da mnogi u Velikoj Britaniji imaju nepovoljno mišljenje o vojvotkinji.

-Uporno nepoverenje glavni je razlog zbog kojeg stariji članovi kraljevske porodice još uvek ne žele da se upuste u napore za pomirenje. Njihove brige su opravdane, svaka privatna porodična diskusija mogla bi da postane javna ili iskorišćena za komercijalne projekte… (Megan)… nema osećaj dužnosti prema britanskoj javnosti ni instituciji, istakla je ona.

Tvrdnje Sjuardove i Fordvičeve pojavile su se ubrzo nakon što je magazin "People" u naslovnoj priči izvestio da Vilijam i Hari i dalje idu "odvojenim putem" bez međusobne komunikacije.

-Razdor je veoma dubok i dugotrajan. Po mom mišljenju, neće se promeniti dok Hari ne učini prvi korak i ne izvini se, rekao je Robert Lejsi, autor knjige "Battle of Brothers".

Insajderi su kazali za magazin da su Harijevi pozivi i poruke Vilijamu ostali bez odgovora.

Sjuard je dodala da je Vilijam "zauzeo čvrst stav" i držao distancu dok su supružnici u poslednjih nekoliko godina davali ekskluzivne intervjue i otkrivali detalje iz privatnog života.

Međutim, Hari je jasno stavio do znanja da je njegov brat bio "neprijatan" prema Megan.

-Hari misli da je Vilijam uvredio Megan. Kada postoje takva neprijateljstva, zaista je teško prevazići ih. Ne vidim nikakvo pomirenje trenutno, kazala je ona.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa povukli su se sa pozicija u kraljevskoj porodici 2020. godine, navodeći nepodnošljivo ponašanje britanske štampe i nedostatak podrške palate.

Nakon preseljenja u Kaliforniju te godine, par je izneo svoje nezadovoljstvo u intervjuima i dokumentarnim filmovima.

Tanjug

