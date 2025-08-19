POJAVILA SE INFORMACIJA O ATENTATU NA FIDANA: Hitno se oglasilo ministarstvo Turske

MINISTARSTVO spoljnih poslova Turske demantovalo je danas informacije koje su se danas pojavile na društvenim mrežama o navodnom atentatu na šefa turske diplomatije Hakana Fidana i ranjavanju pripadnika njegovog obezbeđenja.

Foto Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

"Tvrdnje da je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan ubijen i da su dvojica njegovih telohranitelja povređena tokom jutarnjeg trčanja bile su lažne", navelo je tursko ministarstvo, prenosi Turkhaber.

U saopštenju se navodi da su ove tvrdnje "potpuno neosnovane" i poziva javnost da ne veruje takvim spekulacijama.

Fidan je početkom maja izjavio je da je bio žrtva pokušaja atentata pre nekoliko godina, napominjući da je teško otrovan arsenom i živom.

On je naveo da je teroristička organizacija FETO ciljala njega i njegovu porodicu dok je bio na čelu Nacionalne obaveštajne službe.



(Tanjug)