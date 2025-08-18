AMERIČKI predsednik Donald Tramp sada, nakon razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i pošto je to više puta čuo od Rusa, zna da prekid vatre nije prihvatljiv za Rusiju iz jednostavnog razloga — jer bi Ukrajina i njeni evropski saveznici taj predah iskoristili za naoružavanje, pripremu nove ofanzive i utvrđivanje svojih položaja.

Foto: Profimedia

To je za Sputnjik izjavio geopolitički analitičar Kom Karpantje de Gurdon povodom sastanaka Trampa sa Zelenskim i evropskim liderima u Vašingtonu.

-Mislim da je Putin ubedio Trampa da je jedino rešenje potpisivanje konačnog mirovnog sporazuma. A to je, naravno, nešto što se ne dopada Evropljanima, jer bi to značilo da Ukrajina mora da prihvati sadašnje stanje na terenu, koje je veoma nepovoljno po nju, rekao je on.

Prema njegovim rečima, Evropljani su se nadali da bi prekid vatre kupio vreme i omogućio da se u budućnosti donesu nove odluke, ukoliko bi Ukrajina uspela da popravi svoj položaj na bojnom polju i preokrene neke od gubitaka koje je pretrpela.

„Sve to je vrlo nerealno, ali je sada jasno da Tramp razume da u tom pravcu nema nikakve nade“, zaključio je Kom Karpantje de Gurdon.

