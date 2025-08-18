POROŠENKO O SAMITU TARAMPA I PUTINA: Ruski predsednik želi da "blebeće" o miru kako bi mogao da nastavi da vodi rat

BIVŠI ukrajinski predsednik Petro Porošenko ocenio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin vodi mirovne pregovore sa Trampovom administracijom kako bi izbegao primirje i nastavio borbe u Ukrajini.

-Putin želi da blebeće o mirovnom procesu, kako bi mogao da nastavi rat bez ikakvih ograničenja, rekao je Porošenko za Si-En-En (CNN).

Porošenko, koji je postao predsednik Ukrajine 2014. godine ubrzo nakon što je Rusija anektirala Krim, a koga je 2019. godine nasledio Vladimir Zelenski, pozvao je Putina da pristane na prekid vatre pre početka mirovnih pregovora.

-Prekid vatre znači "Prestanite da ubijate nevine ukrajinske civile". Prekid vatre znači "Prestanite da gubite vreme". Prekid vatre je izuzetno važan korak za pokretanje mirovnog procesa, rekao je Porošenko.

On je ocenio da je "veoma teško pregovarati o miru kada svakog sata imate raketu iznad glave".

Pre sastanka sa Putinom u petak na Aljasci, američki predsednik Donald Tramp je rekao da želi "brzo" prekid vatre i da će sankcionisati Rusiju ako Putin napusti samit bez pristanka na primirje.

(Tanjug)

