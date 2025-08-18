POROŠENKO O SAMITU TARAMPA I PUTINA: Ruski predsednik želi da "blebeće" o miru kako bi mogao da nastavi da vodi rat
BIVŠI ukrajinski predsednik Petro Porošenko ocenio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin vodi mirovne pregovore sa Trampovom administracijom kako bi izbegao primirje i nastavio borbe u Ukrajini.
-Putin želi da blebeće o mirovnom procesu, kako bi mogao da nastavi rat bez ikakvih ograničenja, rekao je Porošenko za Si-En-En (CNN).
Porošenko, koji je postao predsednik Ukrajine 2014. godine ubrzo nakon što je Rusija anektirala Krim, a koga je 2019. godine nasledio Vladimir Zelenski, pozvao je Putina da pristane na prekid vatre pre početka mirovnih pregovora.
-Prekid vatre znači "Prestanite da ubijate nevine ukrajinske civile". Prekid vatre znači "Prestanite da gubite vreme". Prekid vatre je izuzetno važan korak za pokretanje mirovnog procesa, rekao je Porošenko.
On je ocenio da je "veoma teško pregovarati o miru kada svakog sata imate raketu iznad glave".
Pre sastanka sa Putinom u petak na Aljasci, američki predsednik Donald Tramp je rekao da želi "brzo" prekid vatre i da će sankcionisati Rusiju ako Putin napusti samit bez pristanka na primirje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - SRpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
ZAPADNI MEDIJI: Tramp vratio Putina na međunarodnu scenu
17. 08. 2025. u 18:26
PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)