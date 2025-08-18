SPREČEN POKUŠAJ TERORISTIČKOG NAPADA NA KRIMSKI MOST

Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije saopštila je da je sprečila novi pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da dignu u vazduh Krimski most bombom velike snage, postavljenom u automobil kojim je trebalo da upravlja ništa ne sluteći kamikaza. Uhapšeni su svi koji su bili umešani u unos improvizovane naprave u Rusiju.

„Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije sprečila je novi pokušaj ukrajinskih specijalnih službi da izvedu teroristički napad na Krimski most korišćenjem automobila natovarenog eksplozivom. Utvrđeno je da je vozilo sa improvizovanom eksplozivnom napravom velike snage stiglo u Rusiju iz Ukrajine, prolazeći tranzitom kroz niz zemalja. Prešlo je rusko-gruzijsku granicu na međunarodnom graničnom prelazu ’Verhnji Lars’ u Republici Severna Osetija i trebalo je da bude prebačeno u Krasnodarski kraj na avtovozu, kojim je upravljao privatni vozač“, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama FSB-a, automobil sa bombom kasnije je trebalo da bude predat drugom vozaču – on je trebalo da se tim vozilom uputi ka Krimu preko Krimskog mosta „i postane nesvesni terorista-samoubica, kojeg je kijevski režim planirao da iskoristi ’na prevaru’.“



„Uprkos svim lukavstvima ukrajinskih terorista, pripadnici FSB-a Rusije uspeli su na vreme da otkriju njihove planove, pronađu i obezvrede eksplozivnu napravu pažljivo sakrivenu u automobilu ’Ševrole Volt’, kao i da uhapse sva lica koja su bila umešana u njen transport na teritoriju naše zemlje“, naglašava se u saopštenju.

(Sputnjik)

