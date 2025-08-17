ZELENSKI IMA USLOVE: Spreman sam za razmatranje teritorija samo na trilateralnom sastanku
VLADIMIR Zelenski izjavio je da je spreman da razgovara o teritorijalnom pitanju samo na trilateralnom sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i predsednikom SAD Donaldom Trampom.
-Teritorijalno pitanje je toliko važno da bi o njemu trebalo da razgovaraju samo lideri Ukrajine i Rusije tokom trilateralnog sastanka Ukrajine, SAD i Rusije, rekao je Zelenski na zajedničkom brifingu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.
On je ponovio da ustav Ukrajine ne dozvoljava teritorijalne ustupke. Zelenski je takođe izrazio želju da jedna od mogućih bezbednosnih garancija za Ukrajinu bude njeno članstvo u EU.
-Potrebno nam je da bezbednost radi u praksi, kao što je član 5 NATO-a. A članstvo u Evropskoj uniji vidimo kao deo garancija, dodao je šef ukrajinskog režima.
Zelenski je uoči sastanka Trampa i Putina na Aljasci izajvio da neće praviti teritorijalne ustupke, pozivajući se na ukrajinski ustav. Kasnije je ukrajinskim medijima rekao da Oružane snage Ukrajine neće same izaći iz dela Donbasa koji kontrolišu.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.
