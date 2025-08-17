BEZ PUTINA NEMA MIROVNOG SPORAZUMA Rubio: Predsednik Rusije zauzima ključno mesto na svetskoj sceni

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države veruju da je najbolji ishod sukoba u Ukrajini potpuni mirovni sporazum, a ne privremeni prekid vatre.

Foto: AP Photo

-Najbolji način da se okonča ovaj sukob je potpuni mirovni sporazum. U to nema sumnje. Ko ne bi želeo da sutra dođemo i kažemo: „Imamo potpuni mirovni sporazum i to je to?“, rekao je Rubio za televiziju „Ej-Bi-Si“.

On je dodao da Vašington podržava ideju o prekidu vatre na putu ka miru, ali je naglasio da ruska strana „još nije pristala na to“.

Rubio je podsetio da predsednik Rusije Vladimir Putin već dugo zauzima ključno mesto na svetskoj sceni i u medijskim objavama, tako da potreba kontakata sa njim za rešavanje situacije u Ukrajini za SAD predstavlja pokazivanje zdravog razuma.

-Kritičari predsednika Trampa uvek će naći nešto što će zameriti i nešto na šta će ukazati, ali reći ću vam ovo: Putin je već na svetskoj sceni... On ima najveći taktički nuklearni arsenal na svetu i drugi najveći strateški nuklearni arsenal na svetu... Svi mediji konstantno pričaju o Putinu poslednjih četiri-pet godina, konstatovao je Rubio.

-To znači da bez Putina neće biti mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, neće biti kraja rata između Rusije i Ukrajine. Ovo je jednostavno zdrav razum. Čak ni ne moram ovo da govorim. Dakle, ljudi mogu da govore šta hoće, zaključio je američki državni sekretar.

O uticaju sankcija

Rubio je podsetio da Sjedinjene Američke Države nisu ukinule nijedno ograničenje Rusiji i spremne su da uvedu dodatna ograničenja ako se ne postigne napredak u rešavanju ukrajinskog sukoba.

-Rusi se već suočavaju sa veoma ozbiljnim posledicama. Nijedne sankcije nisu ukinute — nijedne. Sve američke mere podrške Ukrajini se nastavljaju, istakao je Rubio.

Prema njegovim rečima, ako se ne postigne dogovor, mogući su novi koraci, „uključujući sankcije koje su već na snazi, a moguće i nove“.

On je, međutim, dodao da Sjedinjene Američke Države ne žele da uvode sankcije Rusiji, jer bi to faktički značilo da su mirovni pregovori u Ukrajini završeni.

-Želim da svi shvate da... ako se ujutru predsednik probudi i kaže: ‘Uvodim ove užasne, znate, teške sankcije Rusiji’, možda će to razveseliti ljude na par sati, ali ono što u suštini kažete jeste da su pregovori u doglednoj budućnosti završeni, objasnio je on.

On je napomenuo da ograničenja koja je uvela prethodna američka administracija Džozefa Bajdena „nisu uticala na tok sukoba“.

-Jedini način da se okonča ovaj sukob jeste da se Rusi, kao i Ukrajinci, navedu da pristanu na mirovni sporazum. U trenutku kada uvodite nove sankcije, vaša sposobnost da ih dovedete za pregovarački sto, naše mogućnosti da ih dovedemo za pregovarački sto, dramatično se smanjuju, naglasio je Rubio.

-Taj trenutak može doći, ali će faktički predstavljati signal da u ovoj fazi nema mogućnosti za mir, ocenio je Rubio.

O bezbednosnim garancijama

Državni sekretar je dodao da će Sjedinjene Američke Države razgovarati o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu sa Vladimirom Zelenskim na sastanku u ponedeljak.

-Mislim da će sutrašnji pregovori biti u velikoj meri o tome kakve bezbednosne garancije Ukrajina želi, objasnio je Rubio.

Prema njegovim rečima, Evropa može da igra konstruktivnu ulogu u unapređenju pregovora između Rusije i Ukrajine tako što će pomoći Kijevu da razume koje je ustupke spreman da napravi.

-Osim toga, Evropljani su korisni samim tim što su prisutni i predlažu koji su ustupci mogući i gde ukrajinska strana može da pokaže fleksibilnost, ocenio je on.

Rubio je naglasio da će postizanje mira zahtevati teške kompromise.

-Ne možete imati mirovni sporazum između dve zaraćene strane osim ako svaka strana nije spremna da se odrekne nečega, ocenio je Rubio.

Američka administracija ne veruje da je bilo koja od strana u sukobu u Ukrajini na ivici kapitulacije, dodao je Rubio.

-Dakle, ako ne bude ustupaka, ako jedna strana dobije sve što želi, to će se nazivati kapitulacija. To će se nazivati završetkom rata kapitulacijom. A mi nismo ni blizu toga, jer nijedna strana nije na ivici kapitulacije ili nečeg sličnog, rekao je američki državni sekretar.

Takođe je napomenuo da SAD sebe ne smatraju stranom u sukobu.

-Ovo nije naš rat. Ukrajina je u ratnom stanju, a mi pružamo podršku. Ali Amerika ne učestvuje u ratu, zaključio je američki državni sekretar.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države u dijalogu sa Rusijom oko Ukrajine pokreću pitanje ustupaka Moskve, ali otkrivanje takvih zahteva javnosti moglo bi da poremeti pregovarački proces.

-Naravno, postoje zahtevi za kompromise u pregovorima. Ali ako sada izađem u etar i kažem da smo zahtevali ovo i ono od Putina, to će samo iskomplikovati postizanje sporazuma, objasnio je diplomata.

Prema njegovim rečima, uspešni pregovori mogući su samo ako se poštuje poverljivost.

-Ovi razgovori funkcionišu samo kada se vode u privatnim razgovorima – u formatu ozbiljnih pregovora, gde strane imaju prostora za ustupke, rekao je Rubio.

On je napomenuo da Sjedinjene Američke Države nisu očekivale da će biti postignut dogovor o Ukrajini na Aljasci, jer u razgovore nije bio uključen Kijev.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori