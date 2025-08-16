PENTAGON TVRDI: Ukrajinski PVO sistemi „Patriot“ imaju problema sa presretanjem novih ruskih raketa

UKRAJINSKI sistemi Patriot sve teže presreću unapređene ruske balističke rakete koje izvode složene manevre i probijaju najmoderniju zapadnu PVO odbranu.

Američko Ministarstvo odbrane je potvrdilo da ruska vojska sve češće koristi unapređene balističke projektile sa sposobnošću izvođenja složenih manevara izbegavanja, što značajno otežava njihovo presretanje. Čak i američki sistemi Patriot, koji su dugo smatrani najpouzdanijom PVO zaštitom, pokazuju zabrinjavajuće padove u efikasnosti.

PENTAGON: EFIKASNOST PATRIOT SISTEMA U UKRAJINI OPADA

Trenutno Ukrajina raspolaže sa pet operativnih sistema MIM-104 Patriot. Tri baterije su direktno donirale Sjedinjene Američke Države, dok su preostale stigle iz Rumunije, kao i kroz zajedničku donaciju Nemačke i Holandije. Svaka od ovih jedinica koristi različite tipove presretačkih raketa, uključujući PAC-2 i napredniji PAC-3 MSE, ali uprkos tome problemi u odbrani postaju sve očigledniji, da ih sada i sa zapada navode.

U izveštaju američke kancelarije Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), koja sada nadgleda i deo pomoći Ukrajini, navodi se da su ruske rakete znatno unapređene i da prate nestandardne putanje, čime efikasno zbunjuju radare i algoritme za presretanje.

Jedan od primera je napad 28. juna 2025. godine, kada je ispaljeno sedam balističkih projektila, od kojih ukrajinska PVO tvrdi da je uspela da obori samo jedan. Još drastičniji primer dogodio se 9. jula tokom najvećeg raketnog napada od početka rata, kada je Rusija ispalila 13 raketa, a Ukrajina tvrdi da je uspela da obori samo njih sedam.

RUSKE RAKETE NADMAŠUJU OČEKIVANjA

Pentagon nije precizirao koje tačno modele raketa koristi Moskva, niti kakve taktičke modifikacije su primenjene. Međutim, prema obaveštajnim procenama, reč je o modernizovanim verzijama balističkog sistema Iskander-M, čiji domet sada dostiže 1000 km i koji sada poseduje unapređene sisteme za lažne mete i manevre u završnoj fazi leta.

-Znamo da Rusija konstantno unapređuje svoja balistička sredstva, izjavio je Jurij Ignat, portparol ukrajinskog vazduhoplovstva. „To otežava posao našim posadama, ali ne znači da presretanje postaje nemoguće.“

Ove rakete koriste kombinaciju hipersoničnih manevara i naprednih sistema elektronskog ometanja, što ih čini izrazito teškim ciljevima čak i za zapadne PVO sisteme poput Patriota. Stručnjaci upozoravaju da, ukoliko Moskva nastavi ovim tempom modernizacije, Zapad će morati da razvije potpuno nove tehnologije za odbranu.

BUDUĆNOST UKRAJINSKE PVO POD ZNAKOM PITANjA

Uprkos dodatnim isporukama Patriota planiranim iz Evrope i SAD, činjenica da se efikasnost sistema rapidno smanjuje izaziva zabrinutost. Pentagon je priznao da je potreban razvoj nove generacije PVO sistema sposobnih da odgovore na sve sofisticiranije ruske rakete, među kojima se pominju i potencijalno unapređene verzije Kindžala i drugih hipersoničnih sistema.

Za Ukrajinu, koja se već suočava sa ozbiljnim logističkim i infrastrukturnim problemima, ovo znači da bi se mogla naći u situaciji gde čak i najmodernija zapadna tehnologija ne može da garantuje zaštitu od masovnih ruskih udara.

Iako Pentagon je objavio površne informacije i podatke, vojni analitičari i poznavaoci teme sumnjaju da uopšte ni ne mora da se radi o modernizovanim verzijama rakete Iskander-M sa unapređenim motorima i terminalnim manevrima, ili drugim kvazibalističkim projektima poput Kindžal raketa, jer su ove rakete same po sebi brže od bilo koje verzije Patriot presretača.

KAKO STOJE DRUGI PVO SISTEMI – SAMP/T I NASAMS?

Patriot nije jedini zapadni sistem u Ukrajini. Poređenje sa ostalim platformama pokazuje širu sliku:

SAMP/T (Francusko-italijanski sistem) – poznat i kao „Evropski Patriot“, koristi rakete Aster-30. Nešto je efikasniji protiv aerodinamičkih ciljeva (avioni, krstareće rakete), ali ima ograničene mogućnosti protiv balističkih projektila u poređenju sa Patriotovim PAC-3 presretačima. Iako je Ukrajina dobila jednu bateriju SAMP/T, a pitanje je koliko je komponenata preživelo do sada, njegova uloga je više dopuna nego zamena Patriotima.

NASAMS (Norveško-američki sistem) – koristi rakete AIM-120 AMRAAM, koje su optimizovane za obaranje aviona i dronova. NASAMS ima odličnu efikasnost protiv Geran dronova i nekih ruskih krstarećih raketa, ali praktično nema sposobnosti za presretanje balističkih projektila. U tom smislu, NASAMS ne može ni da preuzme teret sa Patriota niti da pomogne kada je reč o zaštiti od Iskandera i sličnih ili još bržih sistema sistema.

Treba naglasiti i da su rakete-presretači svih ovde nabrojanih sistema su izuzetno skupi. Drugim rečima, čak i da Patriot uspešno obori metu, odnos cene nije u korist Ukrajine i njenih zapadnih saveznika. Pentagon je svestan da se ovaj trend dugoročno ne može održati bez ogromnih finansijskih gubitaka i iscrpljivanja zaliha raketa.

Drugim rečima – Patriot ostaje jedina nada za štitom protiv balističkih pretnji, ali njegova ograničenja protiv modernizovanih ruskih raketa pokazuju da je Zapad još daleko od bilo kakvog pouzdanog rešenja.

BUDUĆNOST UKRAJINSKE PVO

Ukrajina još uvek očekuje dodatne baterije Patriota, ali činjenica da čak i njihovi najsavremeniji PAC-3 MSE projektili ne mogu da se izbore protiv ruskih manevrišućih raketa ozbiljno brine Pentagon sada i javno.

Stručnjaci na zapadu sada upozoravaju da će nova generacija PVO sistema – sa bržim radarima, boljim algoritmima i laserskim oružjem – morati ubrzano da se razvije. U suprotnom, Moskva će nastaviti da koristi „rupu u štitu“ i sistematski iscrpljuje ukrajinsku PVO, dakle zapadne resurse.

