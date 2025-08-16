POLJSKA O SAMITU PUTINA I TRAMPA: Igra za budućnost Ukrajine i Evrope u odlučujućoj fazi

NAKON sastanka ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, „igra za budućnost“ Ukrajine, Poljske i cele Evrope ušla je u odlučujuću fazu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.

Foto Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

-Igra za budućnost Ukrajine, bezbednost Poljske i cele Evrope ušla je u odlučujuću fazu. Stoga je očuvanje jedinstva celog Zapada od odlučujućeg značaja, napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp rekao je da nakon jučerašnjeg samita Rusija-SAD, koji je ocenio kao dobar, u ponedeljak u Vašingtonu očekuje Vladimira Zelenskog radi razgovora o rešavanju ukrajinske krize.

Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane sastanku su prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov. SAD su predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni predstavnik američkog predsednika Stiven Vitkof.

sputnikportal.rs

