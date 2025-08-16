IMA MRTVIH U ŽELEZNIČKOJ NESREĆI U DANSKOJ: Više od dvadeset ljudi povređeno nakon što je voz udario u cisternu i iskočio iz šina

NAJMANjE jedna osoba je poginula, a 27 je povređeno kada je putnički voz udario u cisternu i iskliznuo iz šina na jugu Danske, saopštila je danas policija.

Foto: Profimedia

Nesreća se dogodila između gradova Tinglev i Kliplev u južnom Jitlandu, u blizini granice s Nemačkom, piše BBC.

Među povređenima je pet osoba sa teškim povredama, od kojih su dve u kritičnom stanju.



Poginula je 60-godišnja žena, potvrdili su nadležni.

Prema navodima lokalnih medija, voz je udario u cisternu koja se koristi za prevoz poljoprivrednog otpada, nakon čega su najmanje dva vagona iskliznula iz šina.

Ukupno se u vozu nalazilo 106 ljudi, uključujući grupu školskih učenika iz Sonderborga.

Policija je saopštila da niko od učenika i nastavnika nije ozbiljno povređen, ali im je ponuđena psihološka podrška.

Na mestu nesreće angažovan je kran radi podizanja oštećenih vagona kako bi se proverilo da nema još povređenih.

Železnice su obustavile saobraćaj na pogođenoj deonici do daljnjeg.

"Moje misli su uz porodicu poginule, povređene i sve pogođene ovom nesrećom“, rekla je danska premijerka Mete Frederiksen.



(Tanjug)